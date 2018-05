Agencia de Bucaramanga habría estafado con planes para el Mundial

Tras las denuncias presentadas por más de 20 personas en Bucaramanga (Santander), la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos a la sociedad Por el Mundo S.A.S. y a su representante legal Lizerth Ximena Buitrago, por presuntas infracciones al Estatuto del Consumidor en el ofrecimiento y venta de paquetes turísticos para el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

De acuerdo con la entidad, la agencia habría ofrecido los planes, en los que además se incluían entradas a los partidos de la Selección Colombia de Fútbol, sin estar habilitada o autorizada para ello por la Fifa.

Los denunciantes manifestaron que comprados los paquetes, a la fecha, no los han recibido y nadie les responde por los negocios celebrados con la agencia de viajes Por el Mundo S.A.S.



Los clientes pagaron más de tres millones de pesos por cada tiquete y un millón ochocientos mil por las entradas a los partidos de fútbol.



"Aparentemente suministraron a sus clientes información engañosa respecto a la comercialización o venta de las boletas para ingresar a los partidos fútbol del Mundial de Fútbol Rusia 2018, toda vez que al no ser patrocinadores de la Fifa no cuentan con la disponibilidad de dichas entradas", indicó la Superintendencia.



La Superindustria ha podido establecer que, por el momento, el valor de los paquetes turísticos y boletas de ingreso a los partidos, respecto de los cuales la agencia no ha respondido a sus clientes, supera los 250 millones de pesos.



La entidad ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, para la investigación penal a la que haya lugar, concretamente, por el delito de estafa.



BUCARAMANGA