Denuncian embargo a bienes de Llanopetrol

Por una suma cercana a los 11.500 millones de pesos, la Dian embargó cinco predios de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), encargada de la construcción del hasta hoy fallido proyecto de la refinería del Meta.

La denuncia la hizo el abogado John Jairo Rey, quien mostró un certificado de libertad de uno de los predios en el que aparece el embargo que se originó en el año 2013 cuando Llanopetrol no pagó los impuestos de renta y complementarios.



A través de dos resoluciones con liquidación oficial para que hiciera el pago, la Dian insistió con la deuda, pero Llanopetrol presentó una demanda contra dichas resoluciones. No obstante, la acción judicial no suspende los embargos y el fallo en primera instancia no se producirá antes de cuatro años.



Lo más complicado para Llanopetrol, dice el abogado Rey, “es que no es posible poner a disposición de los empresarios el proyecto para que se hagan las inversiones que permitan la construcción de la refinería”.



Cabe recordar que por un detrimento al patrimonio del departamento, cercano a los 22.000 millones de pesos, hallado por la Contraloría, el exgobernador Alan Jara rindió indagatoria en mayo pasado ante la Fiscalía, y cuatro de sus más cercanos colaboradores también son investigados.



Uno de ellos, el rector de Unillanos y exsecretario de Hacienda Jairo Iván Frías Carreño, recobró la libertad este viernes mientras que el exgerente de Llanopetrol Ricardo Rodríguez, Luz Stella Casafranco y Hernando Martínez Aguilera siguen bajo detención domiciliaria.

VILLAVICENCIO