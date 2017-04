Invirtieron 2.000 millones en una unidad de salud que no funciona

La falta de una planta de energía, que tendría un costo de 4 millones de pesos, sería la razón por la cual un centro de servicios de salud al que se le hizo una inversión de 2.000 millones y que fue construido por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) hace 18 meses, en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, en Santander, no ha entrado en funcionamiento.

El hacinamiento en el centro penitenciario, que recibe procesados de todo el departamento, es quizá su principal problema, no obstante, detrás de este han llegado brotes de epidemias o enfermedades en medio de la falta de instalaciones adecuadas para que los internos reciban atención médica.



Recientemente, 28 personas, entre presos y guardias del Inpec, resultaron contagiados con tuberculosis y también hubo un caso de meningitis aguda, entre otras afecciones. No obstante, no hay instalaciones higiénicas ni dotadas técnicamente para dar atención a estos enfermos. Entre tanto, el edificio donde podrían tratarse permanece cerrado, vacío y deteriorado por el paso del tiempo.

Hay que decir que se están violando los derechos humanos de una manera bárbara FACEBOOK

TWITTER

“Se ha pasado el reporte de un elefante blanco: se construyeron instalaciones de sanidad cuyas locaciones quedaron incompletas, no le hicieron redes eléctricas, no tienen dotación médica y nadie responde”, dijo el dragoneante del Inpec, Marco Antonio Cruz.



El guardia de esa cárcel señaló que a los enfermos los aíslan en un cuarto que no cumple con las condiciones de salubridad y esto genera riesgos debido a la cantidad de internos en el penal, que tiene una capacidad para albergar 1.520 reclusos, pero que actualmente tiene 3.011.

Recientemente 28 personas, entre presos y guardias del Inpec, resultaron contagiados con tuberculosis. También hubo un caso de meningitis aguda, entre otras afecciones. Foto: Archivo particular

“Hasta ahora no se ha planteado ninguna solución y nos preocupa que esta enfermedad (tuberculosis) podría propagarse y contagiar incluso a alguno de los casi 2.500 visitantes que llegan a la cárcel en un fin de semana. Aquí hay que decir que se están violando los derechos humanos de una manera bárbara”, indicó el dragoneante Cruz.



Por su parte, el teniente Henry Mayorga, director del centro penitenciario, añadió que la unidad para la atención médica construida ayudaría a brindar unas condiciones dignas de habitabilidad para los reos enfermos, pero “no sé cómo es posible que en un establecimiento que tiene crisis tengamos un edificio abandonado”.



El funcionario señaló que se tiene conocimiento de que la Uspec fue intervenida por la Fiscalía por posible corrupción.

Se ha pasado el reporte de un elefante blanco donde se construyeron instalaciones de sanidad cuyas locaciones quedaron incompletas FACEBOOK

TWITTER

Frente a esto, la Secretaría de Salud de Bucaramanga, la Personería y la Defensoría del Pueblo ya pusieron en conocimiento la situación a los organismos de control, para que se termine la obra y entre en funcionamiento, pues las instalaciones se necesitan y se incurriría en un detrimento patrimonial.



“El llamado que hacemos a la Uspec es que se prevenga un daño fiscal y haga la inversión necesaria de la planta eléctrica para que entre en funcionamiento y además preste un servicio necesario, porque el tema de salud es dramático en la cárcel”, señaló el personero de Bucaramanga, Omar Ochoa.

BUCARAMANGA