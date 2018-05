Por presunta calumnia, Álvaro Cotes denunció a Hernando Escobar 

Hasta las oficinas de la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta, llegó el empresario Álvaro Cotes Vives en compañía de su abogado, Álex Fernández, para denunciar, por presunta calumnia, al exsenador Hernando Escobar Medina, quien lo responsabilizó del atentado a bala ocurrido en su vivienda el pasado martes por la mañana.

El papá del exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych y hermano de la gobernadora, Rosa Cotes de Zuñiga, no quiso referirse sobre este hecho, pero si lo hizo su jurista, quien manifestó que dichas declaraciones afectan la imagen e integridad de su defendido, por lo cual fue denunciado por la conducta típica de calumnia de acuerdo al Artículo 221 en calidad de agravada, además, porque la hizo consistir a través de medios y redes sociales.



“Hemos acudido a las instalaciones de la Fiscalía, con el fin de radicar denuncia penal en contra del señor Hernando Escobar Medina, luego de haber escuchado la absoluta conducta calumniosa que dirigió en contra de mi representado, estaremos a la espera de los resultados de la misma, a fin que quede claridad sobre el buen nombre de este empresario de la ciudad”, expresó.



Al no ser esta la primera vez que el exparlamentario lanza señalamientos contra Cotes Vives, el abogado Álex Fernández informó que seguirán vigilantes del proceder de Escobar Medina frente a la administración de justicia y además de comportamientos delictivos.



“Vamos a denunciarlo tantas veces que resulte necesario e intente mancillar la honra y el buen nombre de la familia Cotes Vives que no ha hecho más que como ciudadanos de bien, darles importantes aportes de gobernantes para este Distrito y el Departamento”, anotó.



Cabe indicar que el exsenador Hernando Escobar Medina hizo los señalamientos contra Álvaro Cotes, luego de que sujetos con arma de fuego llegaran hasta su vivienda y se enfrentaran a tiros contra los escoltas de la UNP que tienen a cargo su seguridad. La Policía se encuentra investigando si se trató de un atentado criminal o un intento de robo.

Roger Urieles Velásquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta.