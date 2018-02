Denuncian a comandante de la Policía Quindío por presunto acoso sexual

La exoficial de la Policía Natalia Andrea Ramírez denunció el acoso sexual del que al parecer fue víctima por parte del actual comandante de la Policía en Quindío, el coronel Ricardo Suárez Laguna.



Ramírez contó que interpuso la denuncia solo hasta el pasado 20 de febrero y dijo que esperó por temor a la retaliaciones contra ella y su familia: “Por tratarse de una denuncia de acoso sexual, pensaba mucho en mi familia, además en mi esposo, quien se retiró de la institución con el fin de poder denunciar”.

Para la época de los acosos que denuncia Ramírez, su novio, Jeison Ferney Moya, era teniente de la institución.



Relató que “todo inició como cualquier piropo, me quedé callada porque era el señor comandante, pero luego llegaron las miradas morbosas, y que me dijera cosas como: 'me encantan las mujeres de pan grande', 'mija, no se ponga triste porque su novio no está, no es sino que me toque la puerta que con un viagrazo', 'yo puedo con usted. Además, me negaron un permiso para visitar a mi novio”.

“Me sentía intimidada, eso no puede ser normal, yo les pedía que me trasladaran porque no aguantaba más la situación hasta que pedí mi retiró el año pasado, pero me tocó interponer una tutela y posteriormente un incidente de desacato para poder retirarme de la institución”, agregó.

Natalia Rodríguez de 25 años, denunció al comandante de la Policía en Quindío. Foto: Archivo particular

Según la mujer de 25 años, ingresó como subteniente al comando de Policía Quindío en diciembre de 2016 y fue asignada a la oficina jurídica del comando.



Por su parte el coronel Suárez se pronunció este jueves antes de marcharse del Quindío, pues aseguró que solicitó vacaciones y además, hace unos días la Policía dio a conocer que el coronel Luis Hernando Benavides lo reemplazará en el cargo.



“Soy un ciudadano muy respetuoso de la ley y voy a responder por mis actos, en este caso estoy a disposición de las autoridades tanto disciplinarias como penales para que se me investigue y se establezca la veracidad de lo informado por la señora exoficial”.



Y agregó que “esta denuncia no solo mancilla una institución, también mi buen nombre y el nombre de mi familia”.





ARMENIA