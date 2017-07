Alcaldía de Bucaramanga niega existencia de red de explotación sexual

La secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda Vivas, aseguró que la Alcaldía de Bucaramanga no registra ningún caso de explotación sexual infantil en las instituciones educativas, tal como lo denunció el miércoles el presidente del Concejo de esa ciudad, Jaime Andrés Beltrán, en un debate de control de la corporación.

“A la fecha no tenemos ningún caso registrado o reportado por rectores, docentes, padres de familia o comunidad en general. Hacemos un llamado a que si existen estas denuncias se presenten a las autoridades competentes”, dijo Rueda Vivas.

Con este pronunciamiento, la Administración Municipal puso en entredicho la denuncia expuesta por el presidente del Concejo, quien reveló que un grupo de niñas de 7 colegios, de las comunas 1, 7 y 13, habrían sido abusadas por hombres adultos que les estarían pagando a las estudiantes para acceder a ellas.

Descubrimos que los proxenetas brindan a las estudiantes drogas como: marihuana, cocaína, heroína y licor FACEBOOK

TWITTER

“A través de una investigación de cuatro meses, encontramos que son hombres de más de 40 años que identifican a niñas de grados 10.° y 11.° para que ellas recluten a alumnas de séptimo, octavo y noveno. Además de eso, descubrimos que los proxenetas brindan a las estudiantes drogas como: marihuana, cocaína, heroína y licor”, afirmó el Concejal, quien presentó como prueba reina las declaraciones de menores victimizadas y un profesional de la salud, que afirma haber atendido varios casos.



En el debate se denunció que se pagan 150.000 pesos por una chica no virgen, 200.000 por una chica virgen, un aumento de dinero si no hay protección, un beneficio para la ‘reclutadora’ y una comisión que puede llegar a los 200.000 pesos.

A la fecha no tenemos ningún caso registrado o reportado por rectores, docentes, padres de familia o comunidad en general FACEBOOK

TWITTER

Según la Secretaría de Educación, mensualmente se realizan encuentros con los funcionarios de los colegios para discutir diferentes problemáticas que se registran en esos lugares, y “en ningún momento se ha mencionado esta situación”.



Adicionalmente, aclaró que en Bucaramanga existe un Comité Municipal de Convivencia Escolar en donde hace presencia la Secretaría del Interior, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Personería y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, y que esa es la ruta que se debe activar cuando se conocen este tipo de situaciones.

En un sesión del Concejo de Bucaramanga, se expusieron pruebas que evidenciarían varios casos en colegios de esa ciudad. Foto: Cortesía: Liliana Rincón

Las respuestas entregadas por la Secretaria de Educación generaron duros cuestionamientos tras señalarse que la investigación expuesta es un indicio de la problemática y que no se puede negar la misma, asegurando que no hay denuncias.



“Lamentablemente, solamente hay entidades privadas que han asumido el cuidado y la protección de estos menores de edad. Debe haber un centro de atención para estas víctimas, pero no está funcionando. Además de eso, los entes de control no tienen cifras ni casos denunciados, y hacen como si lo que sucede, no estuviera pasando”, comentó el concejal Jaime Andrés Beltrán.

Por su parte, el general Juan Alberto Libreros Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, afirmó: “Tan pronto se conoció la denuncia, empezamos, junto a otras entidades judiciales, a revisar todas las denuncias que se han recibido por abuso sexual en el 2017 y obtuvimos una cifra de más de 400 denuncias, las cuales están siendo revisadas, pero ninguna de las 400 corresponde a menores de edad y a entornos escolares en la ciudad”.



El debate en el Concejo le abrió espacio a todos los frentes de defensa escolar y contó con la presencia de Diego Ruiz, director de la Fundación ConPazes, quien denunció que la problemática de abuso y explotación sexual en menores de edad también se ha vivido en la población Lgtbi y que los organismos de control no se han pronunciado. Además, invitó a las familias a denunciar y a apoyar a sus hijos.



BUCARAMANGA