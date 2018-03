Definen medidas para recibir turistas en el Parque Tayrona

Todo se encuentra listo en el Parque Nacional Natural Tayrona para recibir a los miles de turistas que llegarán durante la temporada de Semana Santa, a disfrutar de las playas y el entorno natural.



El operativo y las medidas para garantizar el orden y un ingreso adecuado de las personas a la reserva natural, fueron adoptadas por la Concesión Tayrona conformada por Cámara de Comercio de Santa Marta, Aviatur y Pasarolla Tours, operadora de servicios turísticos en menos del 1% del Parque Tayrona, en coordinación con la máxima autoridad de la reserva, la Unidad de Parques Nacionales.

Roberto Negrete, gerente de la Concesión Parque Tayrona, indicó que cada sector de ingreso dispondrá de más de 20 empleados quienes atenderán cualquier requerimiento de los visitantes.



“Este operativo para le temporada está enmarcado en permitirle al visitante la mayor comodidad, agilidad y seguridad, por lo que hemos dispuesto de todo nuestro recurso humano y tecnológico, en coordinación con todas las autoridades ambientales, militares, de policía y Defensa Civil, para que sea del agrado de todos los turistas que recibiremos durante la temporada”, recalcó.



Ante la alta afluencia de público nacional y extranjero esperada, una de las recomendaciones realizadas por la Conseción tayrona, es la de adquirir las entradas de forma anticipada a través de la página web www.parquetayrona.com.co lo que garantizará el acceso de forma inmediata por entrada rápida a la reserva, sin filas y con cupo asegurado.



De igual forma, las taquillas de ingreso al Parque tanto en el área de Zaino (que lleva a las playas de cañaveral, arrecifes y el Cabo) como en el área de Palangana (acceso a Neguanje y Playa Cristal) estarán abiertas desde las 6:00 am, cuentan en total con 16 módulos en cada área, altavoz en la ventanilla, manejo del inglés por parte de los taquilleros, datafonos para el pago del ingreso, sistematización con récord de ingreso para mayor control y seguridad, sistema de filas a la altura de las reservas naturales más reconocidas internacionalmente, y una charla ambiental.



Cabe recordar que por la entrada de Zaíno (Cañaveral, Arrecifes y el Cabo) la autoridad ambiental dispondrá de una capacidad de ingreso diaria de 1850 personas y de 2500 visitantes por Palangana (Neguanje, Playa Cristal y Gayraca), por lo que se realizarán estrictos controles en la capacidad de carga por parte de la Unidad de Parques y la Concesión Tayrona, garantizando el normal acceso de los visitantes



Para la adecuada conservación del área protegida se exigirá la identificación de la persona, se prohibirá el ingreso de mascotas, botellas plásticas, así como se recomienda especial cuidado con el gasto de agua por la fuerte sequía que vive la ciudad.



Tarifas de ingreso al Parque Tayrona temporada Alta: Niños de 0 a 4 años no cancelan sea colombiano o extranjero; de 5 a 25 años, colombiano $ 13.500; de 26 a 64 años colombiano $ 23.000, mayor de 65 años colombiano no cancela; extranjero de 5 años en adelante cancela $ 54.500; miembro de la CAN ,Ecuador , Peru o Bolivia cancelan las tarifas de Colombiano de temporada alta.