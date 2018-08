Debate por reubicación ante riesgos en Mocoa

A raíz de la nueva alerta registrada en Mocoa, Putumayo, el fin de semana pasado por las fuertes lluvias que forzaron la evacuación de 20.000 personas y afectaron más de 50 viviendas, una vez más se desató la polémica acerca de la posibilidad de reubicar parte del municipio.



Según un estudio publicado en abril por el Grupo de Investigación en Geotecnia de la Universidad Nacional, el riesgo de una nueva avalancha, de mayor o menor impacto que la registrada el 31 de marzo del 2017 –causante de 336 muertes y 400 heridos–, es posible.

“El ambiente natural sobre el que está asentado este municipio es un abanico fluviotorrencial, es decir, un territorio altamente vulnerable a avenidas torrenciales y a otros fenómenos asociados con el río Mocoa, donde desembocan los ríos Taruca, Sangoyaco y Mulato”, señala el informe.



El grupo, liderado por el profesor Germán Vargas Cuervo, determina en dicho informe que la población se encuentra ubicada, en un alto porcentaje, en una zona de riesgo.



“Lo que ocurrió este fin de semana fue solo, afortunadamente, agua y lodo porque hubo detonación de deslizamientos. Si se presenta una temporada de lluvias más fuerte, podría detonarse una gran avalancha que afectaría alrededor de 3 kilómetros cuadrados de la población”, dijo Vargas.



De hecho, según un estudio de susceptibilidad de amenaza por movimientos en masa, presentado en septiembre del 2017 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), en la zona cercana a los afluentes se podrían presentar inundaciones por flujos de lodo al menos una vez cada 25 años, con alturas de hasta 11,7 metros.

El documento también señala que por las características del flujo, este movimiento de masa podría causar pérdidas humanas, arrastrar fácilmente a personas y generar destrucción total o parcial de viviendas en 25 barrios del municipio.



“La mejor posibilidad que tiene Mocoa es ir haciendo un proceso de reubicación paulatina en las zonas más vulnerables. Hay que planificar y comenzar a reubicar a todos los pobladores que se encuentren alrededor de los ríos, fuera de zona de riesgo”, dijo el docente.



José Castro, alcalde de Mocoa, aseguró no conocer dicho estudio, pero reconoció que hay riesgos en diferentes zonas que viven en cercanías de los afluentes que pasan por el municipio.

Agregó que espera que se lleven a cabo pronto las obras de reasentamiento en la zona para mitigar los riesgos de una nueva emergencia.



Por su parte, Martha Calvache, directora técnica de geoamenazas del SGC, señaló que el alcalde debe tomar una decisión con su comunidad y no esperar a que ocurra un nuevo evento.



“El alcalde tiene que definir con su comunidad lo que se debe hacer, porque en Mocoa pasó algo similar en 1960 y hace un año; ahora, esto que ocurrió no fue tan grave, pero sí es para tener en cuenta. No es de reubicar todo el municipio, pero sí hay una parte que está con una amenaza”, indicó Calvache.



Por ahora, la Administración espera la presentación de un informe de la Dirección de Planeación Nacional (DNP) que será entregado a finales de este año para determinar qué acciones tomar.

Alerta por lluvias

Ante lo ocurrido el fin de semana, la población se mantiene en alerta de lo que pueda ocurrir en el municipio.



El Ideam ha señalado que las lluvias se presentarían hasta el 15 de agosto. No obstante, la comunidad aún no tiene claro lo que pasará en los próximos días.



La fuerza de la corriente causó afectaciones en 58 viviendas e hizo colapsar un puente peatonal en el barrio 17 de julio –construido por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) tras la tragedia de hace un año–.



El presidente Iván Duque anunció el lunes haber designado a Eduardo González, director de la UNGRD, “como la primera línea de responsabilidad en la reconstrucción” que se ha ejecutado.



Duque reveló que se hizo un censo rápido que permite decir que un 100 por ciento de las cerca de 169 familias cuyas viviendas resultaron afectadas van a tener asistencia humanitaria básica.



El mandatario anunció que el lunes 20 de agosto visitará Mocoa.



