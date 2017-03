Entrada de Chinchiná a la Amco divide a la Asamblea de Caldas

Desde el rechazo hasta el apoyo, pasando por la duda y la comprensión, los diputados de Caldas se reparten en un amplio espectro de posiciones ante la posibilidad de que Chinchiná ingrese al Área Metropolitana Centro Occidente (Amco).

El municipio llegó con el lema “somos caldenses y lo seguiremos siendo”, para aclarar que su adhesión al grupo de Pereira, Dosquebradas y La Virginia (Risaralda) no implica un cambio de jurisdicción departamental.



No obstante, el diputado Nicolás Aguilar, del partido Centro Demorático, dijo “entender los pros” pero preferir avances en la conformación de un área metropolitana en el Centro Sur de Caldas, que por ahora está próxima a ser una asociación de municipios.



El liberal Jorge Hernán Aguirre planteó varias preguntas por los conflictos que podría generar la decisión de Chinchiná entre las jurisdicciones de Caldas y la Amco en temas como desarrollo y ordenamiento territorial, servicios públicos y hasta el manejo de rentas.



Según el asambleísta, en la ley de áreas metropolitanas, “el verdadero dueño de todo, en cuanto a las decisiones, es el Alcalde de Pereira”. Por esta razón, consideró que, al llegar el municipio caldense como minoría a la junta de la Amco, los risaraldenses le podrían imponer condiciones.



En contraste, el conservador Ómar Reina dijo que muchas dudas están resueltas en el reglamento de la Amco. Además, coincidió con Juan Sebastián Gómez, del Partido de La U, quien manifestó que “si nosotros no le estamos ofreciendo a los municipios de nuestro departamento posibilidades de desarrollo reales, ellos tienen que tomar decisiones” como esta.

No obstante, Gómez también llamó la atención sobre las posibles consecuencias que podría tener una alianza con un mercado tan grande como Pereira para los comerciantes de Chinchiná. Lo respaldó su copartidario Henry Gutiérrez, sobre todo en referencia a las grandes y medianas superficies.



Sin embargo, con Islén Pineda, también de La U, Gutiérrez llamó a una integración mayor. “¿Por qué no le jalamos todos al área metropolitana del café?”, dijo este último. Esta, propuso, iría desde Armenia hasta Neira, cubriendo municipios de los tres departamentos del Eje Cafetero.



En la sesión estuvieron presentes el alcalde de Chinchiná, Sergio López Arias, y tres concejales del municipio. El mandatario local pidió “mirar más contextualizada la norma”, en referencia al análisis que hizo el diputado Aguirre.



Según él, “hay que hacer una discusión menos política y más técnica” y advirtió que el “miedo” de los municipios pequeños a asociarse con núcleos urbanos más grandes es lo que ha impedido la creación del área metropolitana caldense.



Entre tanto, el cabildante Aureliano Valencia defendió también la participación de Chinchiná en la Amco, en especial por los beneficios en el costo del transporte y el catastro multipropósito. Esto, a pesar de que el municipio ha avanzado este año en un acuerdo para concretar este último con la asociación del Centro Sur de Caldas, una figura que el concejal considera “mandada a recoger”.

El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, se volvió a pronunciar sobre el tema desde su despacho. Allí manifestó que el departamento sí le apuesta a crear un área metropolitana en el Centro Sur, pero primero espera que se consolide la asociación, lo que debería suceder en las próximas semanas.



