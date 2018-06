Jóvenes de Manizales que integraron 'combos', ahora son universitarios

Levantarse a las 5:00 a.m., prepararse el desayuno y empacar cuadernos en una maleta no era la rutina habitual de Andrés* tres años atrás. Estar temprano en su casa y salir a cualquier parte del barrio con tranquilidad es una sensación que hoy disfruta gracias a los resultados del programa municipal 'Cambia tu mente, construye paz'.

Durante años, jóvenes del barrio Campo Amor de Manizales tuvieron conflictos en los que se hirieron y mataron entre sí, sin mayor razón que las ‘fronteras invisibles’ y la lucha territorial derivada de la intolerancia, sumergiendo a sus vecinos en una sensación permanente de miedo e incertidumbre. Pero hoy su panorama es distinto, los más jóvenes hacen su carrera universitaria, mientras los mayores disponen de un trabajo estable.



La iniciativa, que está en marcha desde 2016, promueve la convivencia a través de la oportunidad de cursar una carrera universitaria totalmente gratis y la ubicación laboral para quienes ya no pueden dedicarse a la academia. 15 personas, de las 50 que se pertenecen a estos combos, han logrado iniciar esta nueva etapa en la que las metas y deseos de superación han transformado su entorno social y familiar.



Andrés ha sido uno de los beneficiados y ya cursa su cuarto semestre de psicología en la Universidad de Manizales. El joven de 22 años es hijo de quien representaba a uno de los combos del sector, y gracias a su decisión de dejar el conflicto, le entregó la posibilidad de ser un profesional. Por medio del programa su mamá pudo encontrar un trabajo que disfruta y le permite sentirse orgullosa tanto del progreso de su hijo, como del suyo, dejando atrás el rencor hacia los policías para trabajar conjuntamente por otros jóvenes de la ciudad.



“Yo escogí esta carrera porque en mi adolescencia tuve muchos problemas y me remitieron al psicólogo, y eso de verdad me ayudó. Desde ahí me llama la atención colaborarle a los demás, como ellos hicieron conmigo”, comentó.



Andrés es el mayor de dos hermanos, el primero de la familia, que a pesar de los inconvenientes económicos tiene la meta firme de terminar con honores la universidad. “Hay muchas circunstancias que hacen difícil el proceso, nuestro nivel social y la economía, pero mientras pueda la primera meta será esa, pero vendrán más”.

​

Para él, lo más importante que deja este programa y el reconocimiento internacional que obtuvo es la importancia de poner los ojos sobre las comunidades vulnerables, donde hay muchos otros jóvenes con deseos de superarse. “Los entes gubernamentales deberían tomar en cuenta a quienes no tienen acceso a la educación profesional, a quienes en su núcleo familiar todos han sido obreros o vendedores, porque la oportunidad de formarse puede cambiar muchas vidas”.



El conflicto que durante años aquejó al sector hoy es historia gracias a la iniciativa de un vecino que añoraba poder salir a la calle sin miedo a quedar en medio del fuego cruzado, que llegó a ser un acto cotidiano. Jhon Henado tocó a la puerta de la Alcaldía y la Policía en donde encontró a quienes, según él, han sido sus grandes aliados: el Secretario de Gobierno Jhon Heberth Zamora y el teniente coronel William Castaño.



“En mi anhelo de ver a este barrio como años atrás, en los que celebrábamos juntos en la calle sin problema, decidí tocar puertas y me encontré con esas dos personas que pusieron todo el empeño en que las cosas se dieran. Con respeto y trabajo fuerte entre los jóvenes, la Alcaldía y las universidades hicimos esto posible. Esa es mi mayor recompensa”, comentó Henao.



La decisión de dejar los conflictos entre combos les dio la posibilidad de empezar una nueva vida en la que pudieran disfrutar de la tranquilidad que significa no tener miedo y poder cumplir sueños que tres años atrás parecían imposibles. Así le sucedió a Vanessa*, el cambio de vida de su papá le abrió las puertas de la carrera con la que soñó desde niña.



“Siempre quise estudiar comunicación social, pero la situación económica jamás me iba a permitir entrar. Gracias a mi papá hoy puedo sentirme feliz, igual que mi mamá al ver que esa nueva vida me la transmitió a mí”, comentó.



Su pasión por ese oficio le ha dado la capacidad de asumir ese nuevo reto que implicaba muchos otros sacrificios. “Mi mayor dificultad más allá de las materias ha sido tener que levantarme muy temprano para hacer la caminata de 40 minutos de mi casa a la U. y de regreso, pero todo ha valido la pena. Me hace sentir aún más orgullosa”.



Para Vanessa, el desafío de esta administración, y las futuras, es su capacidad de involucrarse con las comunidades y mostrarles las otras alternativas que tiene el mundo. La posibilidad de estudiar y construir una vida más allá de las calles, las esquinas y los vicios.



La Universidad Autónoma de Manizales también está vinculada desde el inicio a este proyecto, que no ha logrado entregar otras becas restantes porque la mayoría de jóvenes que hicieron parte de este conflicto aún son menores de edad y ya tienen a su cargo una familia. Mientras tanto esperan, manteniendo la paz en su territorio, cumplir la mayoría de edad y terminar el bachillerato para ubicarse en el mercado laboral.



Gracias a este proyecto la Alcaldía de Manizales recibió el premio al servicio público de las Naciones Unidas. 'Cambia tu mente, construye paz' fue escogido entre 5000 proyectos de todo el mundo por su impacto social y será entregado en Marruecos la próxima semana.

​

*Nombres cambiados