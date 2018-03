Más 5 mil personas damnificadas por sequía en Chimá, Córdoba

La falta de agua, las pérdidas en pastizales y cultivos de pancoger y la imposibilidad de sus autoridades locales de enfrentar la situación con medidas inmediatas están produciendo la peor emergencia sanitaria en esa población, especialmente en la zona rural.

Aunque el clamor por falta de agua es generalizado en el municipio, la situación más caótica la viven los habitantes de los corregimientos Pimental, Punta Verde y Carolina, donde la falta de vías impide la llegada de carrotanques.



Y fueron esos mismos corregimientos los que hasta diciembre pasado tuvieron que ser declarados en emergencia invernal por el desbordamiento de quebradas y arroyos.

"La naturaleza siempre nos ha golpeado en esta zona. En diciembre pasado fue que vinimos a salir de la emergencia de las inundaciones que acabaron con los animalitos y dañaron las paredes de las casa

"La naturaleza siempre nos ha golpeado en esta zona. En diciembre pasado fue que vinimos a salir de la emergencia de las inundaciones que acabaron con los animalitos y dañaron las paredes de las casa; y hoy, cuando llega el verano estamos rogando que caiga un aguacero para recoger al menos un poco de agua", dijo Andrés Arizmendi Pacheco, campesino de la zona.



El labriego, quien tenía cultivos rotativos de maíz y algodón, tuvo que suspender el calendario de siembra por la falta de humedad de la tierra.



"No hay manera de sembrar, porque no tenemos agua para regar los cultivos y traerla de otro lado tampoco es rentable porque no alcanza y es muy costoso", comentó.



Otro campesino afectado por la rigurosidad del cambio climático en la zona es Bill Causil, habitante del corregimiento Punta Verde.

No hay manera de sembrar, porque no tenemos agua para regar los cultivos y traerla de otro lado tampoco es rentable porque no alcanza y es muy costoso

Causil tiene un lote de 30 cabezas de ganado que tuvo que trasladar hacia potreros alquilados en cercanías a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, por la falta de pasto y agua.



"El ganado está flaco y así no tiene buen precio. Para trasladarlo tengo que pagar el transporte y el alquiler de los potreros y lo único que tengo de ingresos es la leche que disminuye por el estrés y la mala alimentación de los animales", explicó Causil.



En la zona de Chimá y sus alrededores las temperaturas, al mediodía, alcanzan los 39 grados centígrados, y según el Ideam existe una alerta roja por amenaza de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los municipios de Valencia, San Bernardo del Viento, Moñitos, Lorica y Chimá.



El alcalde de la localidad, Juan Custode Vivanco, reconoció la grave emergencia que viven los habitantes de su zona, pero indicó que no cuenta con el presupuesto y las herramientas legales para poder enfrentar dicha situación.



“Como se trata de una sequía que no es de un periodo prolongado no nos han permitido la declaratoria de calamidad pública, entonces el proceso habitual para el abastecimiento es muy demorado mientras la comunidad necesita soluciones inmediatas”, precisó Custode.



Y agregó que la distancia excesiva desde el perímetro urbano hacia esas poblaciones, encarece los costos para el traslado de carrotanques para el abastecimiento de las familias en emergencia, especialmente por las limitaciones de la Ley de Garantías para atender de forma más rápida.



Sin embargo, dijo que a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), se está auxiliando a los propietarios de pequeños predios productores de leche con la entrega de silo de maíz, a través de un programa del Minagricultura.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Chimá (Córdoba)