Tras 8 años de espera, damnificados del invierno no recibieron casas

En los departamentos de Santander, Norte de Santander y el sur de Bolívar, tras varios años de espera, 2.775 familias damnificadas por la ola invernal 2010-2011 se quedaron sin recibir las viviendas que el Gobierno Nacional les había prometido.

El convenio suscrito en el 2013 entre el Fondo Adaptación y la caja de compensación Comfenalco, seccional Santander, que fue elegida como operador zonal del programa para la reubicación y reconstrucción de hogares afectados por ese fenómeno natural en esas zonas del país, venció el 30 de diciembre del año pasado.

A través de este contrato se estableció el compromiso de atender 5.246 soluciones de vivienda en esos departamentos, sin embargo, solo se construyeron 2.471. Algunas, se encuentran en etapa de construcción aún sin entregar.



En poblaciones como la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde las necesidades en materia de vivienda son altas, en el marco del convenio no se levantó ni una casa.



Sobre las razones del incumplimiento en más del 50 por ciento, las partes responsables se señalan la una a la otra.



De acuerdo con Carlos Octavio Gómez Ballesteros, quien fungió como gerente del programa Fondo de Adaptación Comfenalco Santander- operador zonal, la caja de compensación presentó los planes habitacionales en los plazos estipulados y el Fondo fue negligente para darle trámite, principalmente en la viabilización de los recursos.



“El problema desde el comienzo es que hubieran contratado una interventoría que en lugar de agilizar entorpeció y entrabó el desarrollo del programa. El inconveniente con los recursos se dio en el 2016 y el 2017, cuando el Gobierno Nacional no le entregó los recursos que debía al Fondo para vivienda, o que si se los entregó, se desviaron para construir puentes”, señaló Gómez Ballesteros.



Por su parte, el Fondo le dijo a EL TIEMPO que no es cierto que no se hayan viabilizado los recursos. “La ineficiencia del operador zonal llevó al retraso de las obras y por lo tanto a destinar los dineros a otros proyectos”, dijo la entidad.



En medio de este rifirrafe se encuentran los damnificados que aún esperan se les cumpla con la entrega de sus casas. Mauricio Uribe, cuya vivienda, ubicada en zona rural del municipio de Cáchira (Norte de Santander), fue destruida por el invierno en el año 2010, es uno de ellos.



A él, junto a otros 239 damnificados, le asignaron una vivienda en el proyecto de urbanización El Rubí, un proyecto habitacional en el municipio de Rionegro, en Santander. Sin embargo, aunque se tenían los predios para el proyecto, se aprobaron los diseños y se otorgaron las licencias de construcción, las obras no se pudieron iniciar porque no había un certificado que avalara la disponibilidad de recursos por parte del Fondo Adaptación Nacional.



Según el damnificado, por estar en los registros de este programa no puede acceder a otros planes de vivienda de los que ofrece Gobierno.



“Por estar metidos en este proceso, estamos bloqueados totalmente para poder vincularnos en algún programa de vivienda que tenga el Gobierno. Desistir de esto no es la opción, porque corremos el riesgo de quedarnos sin el pan y sin el queso. Guardo la fe en que las casas se construyan”, dijo.

Según informó el Fondo, las 2.471 viviendas que fueron construidas tuvieron una inversión de 118.995 millones de pesos, de los cuales se pagaron 105.594 millones. Los restantes 13.401 millones se pagaran contra avance una vez se firme a liquidación del convenio.



La entidad añadió que no se tiene establecido hacer convenio con ningún otro operador zonal, de manera que los registros que no fueron atendidos por Comfenalco Santander los asumirá de manera directa y se ejecutarán en la medida en la que haya disponibilidad presupuestal.



