Damnificadas por invierno cuentan cómo sobreviven sin nada qué comer

Sandra García, de 38 años, e Indira Carvajalino, de 50, son dos madres de familia del Guainía que, en medio del agua, que ya les da arriba de la rodilla, y la escasez de alimentos, intentan sobrevivir con sus familias.

A Sandra, que hace 12 años llegó al Guainía procedente de Cumaribo, Vichada, le tocó abandonar su casa en el asentamiento de Platanillal, cerca de Inírida.



Allí vivía con sus dos hijos, de 9 y 16 años, y su esposo, y su hermana, también con dos pequeños (6 y 13 años) y esposo. Hace un mes el agua subió 70 centímetros y no volvió a bajar.



“El agua ya nos sacó de la casa. Unos vecinos me dejaron arrimar. Estoy viviendo en un altico, ahí mismo en Platanillal”, dice esta mujer que lamenta la pérdida de todo lo que tenía y dice que si el río no para de crecer, tendrá que buscar otro lugar dónde vivir.

“El agua nos está corretiando, pero no tengo para donde irme, ni canoa para el trasteo; no tengo para el arriendo, ni plástico para taparme cuando llueve”, agrega, tras señalar que ya muchas personas abandonaron el sector.



El agua –dice– le dañó sus cosas y las colchonetas donde dormían. Pero además arrasó con las matas de plátano y yuca y con sus gallinas.



“Somos dos familias y estamos mal”, dice la mujer, que recuerda que recibió dos mercados pero ya no tiene nada para comer, pero sí enfermos con diarrea y vómito a sus pequeños y ella con paludismo.



Indira es una indígena de la etnia curripaco que comparte casa con una familiar, también con hijos y esposo (en total son 12 personas), en el resguardo de Tierra Alta, que parece una isla. Todo a los lados es agua.

El reguardo está a 15 minutos en carro del pueblo, pero por la creciente ya no llegan los camperos que solían transitar por esa región, sino que se ven bombos (botes a motor) o caminar entre el agua, que les da arriba de la rodilla. Así también está el pueblo, Inírida, que tiene varios barrios anegados.



Esta indígena vivía de la pesca y de los cultivos de pancoger, pero ahora, sin pescado y sin cultivos, depende de lo que lleve la hija que trabaja en el hospital.



“No hemos recibido mercados en la comunidad”, asegura, mientras dice con preocupación que no sabe qué hacer porque dos de sus hijos tienen gripa y fiebre.



Ideam dice que habrá al menos un mes más de lluvias

La peor ola invernal de los últimos 20 años que viven los Llanos no parece que vaya a ceder pronto. Solo desde septiembre, según el Ideam, se puede esperar que la situación empiece a estabilizarse.



Las torrenciales lluvias, que han causado desbordamientos de los ríos Orinoco, Inírida, Meta, Ariari y Guaviare, tienen en emergencia a Vichada, Guainía, Guaviare, principalmente.



Según Christian Euscátegui, jefe de pronósticos y alertas del Ideam, en Puerto Carreño, que queda sobre el Orinoco, la cota de afectación está 1,6 metros por encima, mientras que en Inírida es de 3,5 metros. “Este comportamiento es relativamente normal para la época, lo anormal es que está muy por encima”.



En Puerto Carreño, agrega, el promedio de lluvias en el mes de julio es de 488 milímetros, pero está en 600, un 22 por ciento más, y en Inírida el promedio es de 509 y está en 540.



