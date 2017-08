Curadores aseguran que falta control urbano en el país

En medio de la polémica que se ha generado en la ciudad por las denuncias de un supuesto ‘cartel de curadores’, un grupo de al menos 10 curadores urbanos de varias ciudades del país se pronunciaron ayer desde la capital quindiana contra estos señalamientos que recibieron sus colegas de Armenia.



La curadora urbana tercera de Medellín y presidenta del Colegio Nacional de Curadores, Ángela María Restrepo Uribe, señaló que “vamos a luchar para que nos dejen de endilgar un montón de situaciones que no nos competen. Es a los alcaldes y a los inspectores de policía a quienes les corresponde el control urbano para que no sucedan cosas como lo que pasó en Cartagena (el derrumbe del edificio Blas de Lezo)”.



Restrepo señaló que en el país “no hay control urbano, los alcaldes aducen que no tienen dinero para eso. Se están ejecutando construcciones sin licencias, pues no recurren a las curadurías; hay muchas construcciones ilegales y sin el cumplimento de lo que se otorgó en la licencia”.



En el país, hay 72 curadores urbanos que expiden licencias de construcción en 35 ciudades.



La mayoría de curadores coincidieron en que no hay control urbano y por esto se han presentado tragedias como las de los edificios Space en Medellín y el mencionado en Cartagena.



Para el curador urbano segundo de Dosquebradas, Roberto Duque Restrepo, el panorama en ese municipio es igual a todo el país. “Ser vivo y tramposo paga para ellos. Es mucho mejor construir sin licencia para estas personas y las autoridades son permisivas y dejan crecer el bolsillo de algunos funcionarios corruptos que entran al verdadero cartel, como absurdamente se le ha llamado en Armenia. Yo creo que el cartel está es en el control urbano”.



Hace unos días, una cadena radial nacional denunció un presunto ‘cartel de curadores’ en Armenia, donde sostuvieron que varias fuentes en el Quindío afirmaron que “los curadores entregan licencias a los constructores que mejor paguen por ellas, sin tener en cuenta los requisitos”.



Para el curador urbano segundo de Armenia, José Elmer López, los señalamientos son injustos. “No puedo decirle a una persona que está cumpliendo con su deber, que está cartelizado, que está concertando para delinquir con los constructores, que está generando una mafia contra el desarrollo de Armenia. Nosotros no expedimos la norma ni tenemos ninguna injerencia en la misma”.



Sin embargo el director de Fiscalías de Armenia, José Dorancé Pineda, informó que “sobre esos asuntos hay unas investigaciones en curso. Se está trabajando de forma ardua para poder dar respuesta a la comunidad”.



Además, el procurador de tierras delegado para la defensa del Paisaje Cultural Cafetero en la región, Diego Trujillo aseguró que “vamos a investigar esas denuncias que hizo este medio de comunicación para ver qué fundamento tienen. La Superintendencia de Notariado y Registro es la que vigila a los curadores y yo he hablado ya con funcionarios de allá y están iniciando las investigaciones”.



Constructores afectados



Según el curador López, cuando los proyectos cumplen con los requisitos, los curadores deben otorgar la aprobación de la licencia de construcción “porque es un derecho que le asiste al constructor”.



Tras las denuncias del presunto cartel, “los constructores están igual de dolidos y afectados a nosotros, porque este es un negocio muy sensible, Armenia se venía vendiendo muy bien a nivel nacional por el Paisaje Cultural Cafetero ahora se ha generado un manto de duda sobre la honestidad porque no solo son los constructores sino una imagen perversa de lo que somos los quindianos”.



Para el presidente de la junta directiva de Camacol en Armenia, César Augusto Mejía, “todo esto produce reacción de la gente que cree que están ocurriendo cosas muy graves en la ciudad cuando realmente así no es, la ciudad y los constructores estamos cumpliendo con las normas, las construcciones nuestras son seguras y la gente puede estar tranquila que lo que estamos vendiendo cumple con las normas”.



Mejía agregó que “nosotros sí estamos respetando la sostenibilidad ambiental, y el Paisaje Cultural Cafetero es otro tema importante que debemos debatir pero que tenemos que conocer, qué es lo que realmente es el paisaje, qué es lo que hay que respetar, cuales son las definiciones del Paisaje Cultural Cafetero, yo creo que muy pocos saben eso, yo considero que no conozco a fondo el Paisaje Cultural”.



ARMENIA