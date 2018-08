Cuestionan la condena al ‘cerebro’ de desfalco a las cuentas de Armenia

Luego de que se conociera que el esposo de la exmandataria de Armenia Luz Piedad Valencia, Francisco Javier Valencia Salazar, considerado como el ‘cerebro’ del carrusel de contratos de las obras de valorización de la ciudad, fue condenado a 5 años de prisión, las críticas no se hicieron esperar.

El exconcejal y representante de la veeduría ‘En defensa de la gente’, Néstor Herrera, señaló que aunque es respetuoso de los fallos judiciales “se ha generado malestar entre la ciudadanía porque las condenas que han tenido las personas involucradas en el escándalo de valorización son irrisorias. Esperamos qué fallan en segunda instancia, como ciudadano no he pagado y no pienso pagar el cobro de valorización, llevamos cuatro años demandando esta contribución”.



Este miércoles se conoció que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó a Valencia Salazar por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir a una pena de 120 meses de prisión, sin embargo tras aceptar los cargos, obtuvo una rebaja del 50 por ciento y su condena quedó en 60 meses de prisión y una multa de 8.499 millones de pesos.



No obstante, se tendrá que esperar el fallo de segunda instancia pues la Procuraduría General de la Nación apeló. El Ministerio Público había solicitado que la condena a Valencia tuviera en cuenta “la grave afectación causada al patrimonio de la ciudad” pues la defensa y la Fiscalía habían pedido una pena de solo 48 meses de prisión.



Para el órgano de control “el procesado no ha realizado la indemnización de perjuicios, y sobre la reparación a partir de la extinción del derecho de dominio de los bienes de Valencia Salazar, pero esa acción apenas está iniciando con medidas cautelares y no hay certeza de sus resultados, por lo que el municipio podría quedar sin resarcimiento del perjuicio ocasionado por tan grave delito”.



Hace unos días se conoció que el exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUA), Sebastián Congote fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión, la pena más alta impuesta hasta ahora a los implicados en el desfalco a las cuentas de Armenia. Congote recibió 40 por ciento de rebaja por aceptar cargos, no obstante su abogado apeló la decisión.



Días antes, otro juzgado de Armenia condenó a 4 años y 6 meses de prisión a su mano derecha en la EDUA, Aura María Zapata. También recibió una rebaja en la pena por aceptar cargos y no apeló la decisión.



También, Fernando León Díez Cardona, dueño de una de las empresas contratista de las obras, fue condenado por un Juzgado de Armenia a 14 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público. También recibió una rebaja del 50 por ciento por aceptar cargos y colaborar con la Fiscalía.