Cruzada en defensa del patrimonio cartagenero

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ordenó retirar la escenografía y adornos que colgaban en la fachada frontal del reconocido restaurante argentino La Marzola, ubicado frente al Hotel Santa Clara en la Calle Del Curato, el cual viola las normas arquitectónicas que protegen a la ciudad colonial.

“Mucha gente nos criticó por la medida, los fotógrafos de matrimonios que llevaban allí a las parejas para los recordatorios, por ejemplo, pero la gente tiene que entender que el tema es la defensa del patrimonio de Cartagena, no es un bien particular, es un legado de todos que vamos a hacer respetar”, señaló Berta Arnedo, directora del IPCC, que lidera la campaña ‘Hagámoslo bien por el patrimonio’, con la cual se busca proteger el bien arquitectónico del ‘Corralito de Piedra’ y otros escenarios como las casonas históricas de Manga y el Cabrero.



Aún así este restaurante infractor debe quitar de la fachada más implementos que aún cuelgan y pintar las paredes.



Antecedentes



Entre enero de 2016 y mayo de 2017, el IPCC suspendió la ejecución de 13 obras dentro del Centro Histórico que no contaban con licencia o concepto previo favorable del Comité Técnico de Patrimonio o porque incumplieron las condiciones de los permisos y las licencias ya aprobadas.



Entre quienes violaron la normatividad estuvo el bar VIP en la Plaza de Los Coches, cuyo dueño, un extranjero, fue reincidente en cuanto a las cintas de sellamiento. Hasta la fecha han sido sancionados 22 establecimientos de comercio por no cumplir con la norma de publicidad visual exterior y a 71 más se les inició proceso administrativo sancionatorio para determinar responsabilidades.



Sin embargo, a las normas, en especial las que tienen que ver con la publicidad se han acogido 42 establecimientos en el período comprendido entre enero de 2016 hasta mayo de 2017.



Así lo informa la entidad que inició un ambicioso programa para defender el Patrimonio de Cartagena ante las constantes denuncias sobre violaciones al reglamento dentro del Centro Histórico.



Extranjeros violan ley



“Se notificó a propietarios para que asuman el deber de conservación del patrimonio con sentido de responsabilidad pública, de los cuales 12 hicieron apuntalamientos en sus bienes inmuebles”, aseguró Arnedo, quien programó talleres informativos con las comunidades y gremios de comerciantes, y distribuye cartillas para dejar claro cuál es la naturaleza del Centro Histórico y qué se puede hacer y qué no arquitectónicamente.



La funcionaria agregó que los nacionales son los más receptivos a aprender las normas y a cumplirlas, mientras que los extranjeros son quienes más las violan, como por ejemplo el restaurante argentino La Marzola, que insiste.



El IPCC solicitó el apoyo de las inmobiliarias que tienen carácter intermediario en los procesos de negociación jurídica de los bienes para que se acaten disposiciones de preservación del patrimonio.



Se han remitido a las autoridades respectivas toda la información de su competencia y se viene trabajando con la Unidad de Gestión de Riesgos, validando a través de visitas técnicas en campo el estado de cada inmueble, ya que es esta unidad la que tiene como objetivo la prevención de desastres.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

@PilotodeCometas