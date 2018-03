Detectan rastros de crudo en el río Sogamoso, en Santander

Este miércoles, Ecopetrol informó que se detectó un nivel de iridiscencia en el río Sogamoso pese a las acciones que se han desplegado para contener la mancha de crudo que se extendió en las quebradas La Lizama y Caño Muerto, tras el afloramiento de hidrocarburos que se registra desde hace 10 días en el corregimiento La Fortuna, en zona rural de Barrancabermeja.

“Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas anoche en Barrancabermeja, Ecopetrol intensificó en las primeras horas de la mañana las acciones del plan de contingencia para contener la mancha de lodo y crudo en las quebradas Lizama, Caño Muerto y su avance hoy hacia el río Sogamoso”, indicó la estatal petrolera.

Ante la amenaza que se cierne por el avance del hidrocarburo en el río Sogamoso, un equipo integrado por más de 274 expertos en atención de contingencias ambientales instaló ocho barreras adicionales para la contención del fluido en ese afluente, a la altura del corregimiento Puente Sogamoso, en jurisdicción de Puerto Wilches (Santander).



El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de esa población ya fue notificada de la situación de manera que se evalúen las medidas que permitan proteger de manera preventiva la bocatoma del acueducto de Puente Sogamoso.



De acuerdo con Ecopetrol, en el marco del plan para atender la emergencia, hasta el momento han sido instaladas 66 barreras de contención a lo largo de estas fuentes hídricas. Cerca de 23 cuadrillas adelantan labores de recolección y limpieza en los márgenes de las quebradas y el río.



Asimismo, técnicos del Instituto Colombiano del Petróleo, realizan la toma de muestras para el análisis físico químico del agua con el fin de monitorear y establecer su calidad.



Con el direccionamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Barrancabermeja, donde fue declarada la calamidad pública, se adelanta un plan de acción que permita atender las necesidades de las comunidades afectadas.



Las causas que estarían detrás de la emanación del hidrocarburo siguen sin determinarse. De la mano de expertos internacionales se adelanta la investigación para esclarecer el fenómeno que se registra, cuyo impacto ambiental no se ha cuantificado.

​

Ante las versiones sobre los posibles procesos de exploración y perforación que Ecopetrol habría hecho y que habrían generado la ebullición, la gerente de Mares de la estatal petrolera, Olga Lucia Díaz, aseguró que la empresa no ha hecho ninguna inyección de agua, ni de nafta, y por el contrario ha realizado solamente procesos rutinarios de mantenimiento.



"Esperamos los resultados del equipo multidisciplinario que se creó (…) Este campo Lizama no ha tenido inyección ni de agua ni de ningún fluido. Esta fuerza que se está generando en este afloramiento no lo da un procedimiento de inyección (...) ”, precisó la funcionaria.



BUCARAMANGA