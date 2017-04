Lanzan salvavidas al parque Acualago, en Santander

Luego de permanecer una semana en asamblea permanente, barajando una inminente liquidación del parque temático Acualago, la junta directiva de la Corporación Acualago anunció este fin de semana un paquete de acciones como salvavidas para este complejo acuático, con dos años de funcionamiento en el municipio de Floridablanca, en el área metropolitana de Bucaramanga, que se ‘ahogó’ en deudas.

La junta directiva, que entró a ser presidida por la Alcaldía de Bucaramanga, decidió revertir el cierre de las instalaciones de este parque con 15 atracciones distribuidas en una extensión de 5,6 hectáreas, y cuyas máquinas y motores, así como la calidad del agua, se están deteriorando por falta de uso.



El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, anunció el pasado domingo que ya se iniciaron acciones para reabrir las puertas del parque el próximo Jueves o Viernes santos, con dos o tres de las atracciones en funcionamiento; la entrada será gratuita esos días.



“Esta sería una primera etapa. Y habrá otra, de mediano plazo, mientras aportamos los recursos que van a sacar a Acualago de la crisis que vive y que se generó por múltiples razones”, dijo el mandatario, y añadió que la Gobernación de Santander estudia la forma de colaborar en la rehabilitación de las atracciones del complejo acuático.



Entre las medidas que se estudian para salir de su crisis financiera se encuentran reformular una estrategia comercial que atraiga un mayor flujo de turistas, implementar una tarifa en la cual prime la inclusión de sectores menos favorecidos del área metropolitana de Bucaramanga y aliviar pasivos por medio de acuerdos de pago que supriman los embargos instaurados por falta de pago a algunos proveedores.



“Esto fue un proceso de reflexión que se hizo durante días para salvar el parque. No se trata de resolverlo a través de la liquidación porque es una corporación buena no solo por lo recreativo, sino porque genera dividendos para pagar sus deudas y tiene una carga adicional que no es de mucho dinero. Entonces, invirtiendo poco, mejorando la gestión e incrementando los ingresos podríamos liberar esa carga que le estaría generando daños", aseguró Jorge Eduardo Nieto, director (e) de la Corporación Acualago.



La semana pasada, la Gobernación de Santander había anunciado la liquidación de Acualago debido al bajo flujo de visitantes y a los números en rojo que arrojó la contabilidad como consecuencia de un crédito de 15.000 millones de pesos que se adquirió para completar las obras del parque.



A su vez, el contralor de Santander, Diego Frank Ariza, dijo que durante una auditoría desarrollada en noviembre del 2016 se evidenció que en el 2015, tras un año de funcionamiento, el complejo ya tenía pasivos superiores a los 20.000 millones de pesos. La situación del centro recreativo es tan insostenible, según dijo el jefe del ente de control, que, incluso, los proveedores del cloro usado para el mantenimiento de las piscinas no estaban entregando más suministros debido a las cuentas pendientes que tenían para el pago.



Gremios de la región, como Cotelco, llamaron la atención sobre el impacto del cierre en el turismo.



NACIÓN

