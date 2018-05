Se agudiza crisis de agua potable en Santa Marta

Los samarios todos los días se levantan con la esperanza de que vuelva a llover, las nubes se asoman y todo parece indicar que comenzará la temporada invernal, pero pasan las horas y no hay respuesta del cielo, como tampoco de la entidad prestadora del servicio sobre la crisis del agua que cada día se torna más dura en los diferentes barrios.



Ya es bien conocido que en esta ciudad cuando no llueve, los ríos Piedra y Manzanares –los cuales la abastecen- se quedan sin agua y no hay forma de que llegue el preciado líquido a los habitantes por la insuficiencia en la captación.

Lo único que ha cambiado desde la última crisis de desabastecimiento en la capital del Magdalena fue el nombre de la empresa encarga del servicio de agua. “Metroagua se fue y con ella muchos de los problemas que sufría la ciudad por la deficiencia en la operación del acueducto y alcantarillado”, dijo en su momento el alcalde Rafael Martínez al poner fin al contrato con dicha entidad, anunciando al mismo tiempo la llegada de Veolia como la nueva encargada de garantizar que los samarios no sufrirían, al menos, con tanta intensidad cuando se prolongara la ausencia de las lluvias.

Pero todo quedó en buenas intenciones, en Santa Marta dejó de llover y, nuevamente, la angustia por conseguir el preciado líquido se apoderó de sus habitantes. Los planes de contingencia adoptados por Veolia han sido insuficientes y la ausencia de agua es total en más de 200 barrios de la ciudad, especialmente los considerados como populares ubicados en las periferias y barrios aledaños.



“Tenemos sed” es la exclamación generalizada de las familias, que al no vislumbrar una solución, comenzaron a salir a las calles y cerrar avenidas para protestar pidiendo a gritos que llegue el agua a sus hogares.

“Abrimos las llaves y no sale agua, pero mensualmente llega el recibo puntual y tenemos que pagarlo, no entendemos cómo pueden cobrar por un servicio que no se está prestando”, manifestó Diego Bustamante, habitante del Nacho Vives, quien todos los días junto con unos vecinos, hacen cola para sacar agua de un punto, que a través de motobomba vierte el preciado líquido en una pequeña proporción.



Los barrios con mayor afectación por el desabastecimiento son: María Eugenia, Primero de Mayo, Corea y Martinete, Pescaíto, 20 de Julio, San Fernando, Mamatoco, Once de Noviembre, San Martín, San Jorge, Villa Tabla, Nacho Vives, San Fernando, Ensenada Juan XXIII, Santa Mónica, María Cristina, 17 de Diciembre, Bastidas, Chimila, Ondas del Caribe, Los Fundadores, Galán, Oasis, El Paraíso, El Salvador, El Pantano, Santa Fe, Tayrona, entre muchos otros donde sus moradores no aguantan más.

El abastecimiento se hace con 1.190 litros por segundo, lo que implica un déficit de 1.263 para atender las necesidades plenamente identificadas, situación que cada día empeora. Foto: Roger Urielis

“Veolía nos incumple tanto por redes como por el sistema de carrotanques, uno llama a los números dispuestos a solicitar con urgencia una solución, y nos informan que llegarán con el suministro de manera móvil, pero nunca aparecen”, manifestó Freddy Gómez, habitante del Once de Noviembre.



La crisis del agua comienza a golpear también al sector hotelero. Omar García, presidente de Cotelco, manifiesta que están preocupados pues “ya varios hoteles han manifestado tener sus albercas secas y urge la necesidad de Carrotanques, para prestarle un servicio adecuado al visitante”.



La ciudad necesita de 2.453 litros por segundo para abastecerse y, actualmente, se procesan apenas 420 en la planta de Mamatoco, adicionalmente se cuenta con la Planta El Roble que aporta otros 370 y unos 400 más que se obtienen de 48 pozos que se encuentran en pleno funcionamiento.



Sumando las tres fuentes, hoy el abastecimiento se hace con 1.190 litros por segundo, lo que implica un déficit de 1.263 para atender las necesidades plenamente identificadas, situación que cada día empeora.



Según informó la empresa, desde que se inició la sequía en enero, se ha realizado 3.345 viajes de carro tanques para abastecer diferentes sectores, a partir del 20 de abril que se agudizó la crisis, la Essmar dispuso de un carro tanque adicional, con el que se han abastecido 1.315 familias más, pero la necesidad que tiene de agua es mucho mayor, por lo cual se espera que los pronósticos del Idean en esta parte del país se cumpla, para que vuelva a llover y retorne el agua a los hogares.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta