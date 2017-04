Crecen denuncias por falta de recursos en Bomberos de Armenia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia está en el ojo del huracán por denuncias de sus integrantes.



El teniente Jhon William Álvarez señaló que su situación “es crítica. No tenemos capacidad operativa. El 80 por ciento del parque automotor está fuera de servicio, le falta mantenimiento. Desde 2012, no tenemos equipo de protección personal para atender las funciones”.



A través de redes sociales, se conoció otra denuncia, de un funcionario que dijo ser maquinista de la institución. “Recibo el turno y el vehículo está fuera de servicio. No me parece justo que una ciudad que paga la tasa bomberil no tenga la atención garantizada en caso de alguna emergencia. Tenemos todos los carros fuera de servicio, solamente funciona el carro al servicio del comando”, dijo Alexander López.



El personero (e) de Armenia, Jorge Iván Villegas, señaló que, a través de la división de vigilancia administrativa, envió un oficio a la Secretaría de Gobierno para que le informen el estado de las máquinas. “No tenemos personal de planta calificado para hacer una revisión desde la Personería, pero haremos el seguimiento del caso, pues nos preocupa”, dijo Villegas.



Por su parte la secretaria de Gobierno, Gloria García, fue llamada a una sesión del Concejo de Armenia sobre la situación y afirmó, en su intervención, que “tenemos muchas fallas. Ni siquiera a nivel nacional se tiene claridad (sobre) si la sobretasa bomberil se puede invertir en funcionamiento”.



Explicó que hay dos clases de contratación para el mantenimiento de las máquinas, una para vehículos livianos (repuestos y combustible) y otra para los importados “que requieren de una revisión especial, lo cual se contrata por licitación. Desde el año pasado, la Administración ha realizado las gestiones respectivas para el mantenimiento, pero se han presentado dificultades”.



El bombero Giovanni Hernández expuso más problemas. “Los contratistas, desde el 2011, no tenemos ningún aumento en nuestro salario; debemos pagar las capacitaciones que se realizan fuera del municipio; la última dotación de proyección para atención de incendio fue en el año de 2010, los cuales tienen un periodo de durabilidad de tres años”.



Agregó que llevan cinco años con equipos de aproximación deteriorados y que los vehículos están en mal estado. “Al carro de intervención rápida le falta el Soat y baterías, desde hace dos meses no se encuentra en funcionamiento”.



​Este debate fue propuesto por el concejal Gerson Obed Peña pues las denuncias han causado alarma entre la comunidad.



