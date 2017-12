Abogado acusado de chantaje le responde al Alcalde de Bucaramanga

Luego de confirmar que su hijo habría acordado comisiones por 100 millones de dólares para influenciar en la licitación de un contrato para la transformación de las basuras del relleno sanitario El Carrasco -proyecto que al fin no se ejecutó-, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, señaló que hace dos meses el abogado Carlos Rojas intentó entablar una cita para chantajearlo con el documento donde se plasmó el acuerdo de corretaje.

En las declaraciones entregadas a Vanguardia Liberal, el mandatario indicó que por medio de su secretario de desarrollo, Jorge Figueroa Clausen, el jurista le advirtió que sabía sobre el acuerdo entre su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros y representantes de la Unión Temporal Vitalogic, que estaban detrás del negocio.

Ante ello, dice que optó por retirar de la Administración Municipal al familiar de Rojas, quien se encontraba trabajando como jefe de contratación de la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad, y también a su hija, que laboraba en la Secretaría Administrativa.



Sin embargo, el abogado le salió al paso a los señalamientos y en diálogo con EL TIEMPO reconoció que sí quiso tener una cita con el Alcalde después de ser contactado por Luis Andelfo Trujillo, una de las personas que firmó el documento de corretaje y que después terminó denunciando a Hernández, pero el encuentro sería para verificar si en realidad la firma que aparecía era la del hijo del mandatario.

“Yo fui contratado por una persona para hacer unas denuncias públicas de unos negocios de la administración. Lo único que yo quise fue sacar una cita con él para que me verificara si la firma que aparece en un documento notariado era de su hijo o no”, afirmó Rojas, al tiempo que manifestó que nunca obtuvo respuesta y por lo tanto no tomó el caso por parecerle inverosímil.



Asimismo, ante los señalamientos del despido de sus hijos, dijo que ellos se retiraron por voluntad propia, ya que debían adquirir compromisos personales e hizo un llamado al mandatario para aclarar la situación o de lo contrario tomaría acciones judiciales.



El escándalo en el que se encuentran envueltos estos personajes, se suscitó esta semana luego que se conociera una denuncia interpuesta ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación por Luis Andelfo Trujillo Rodríguez.



El acusador señala que junto con el hijo del mandatario y el asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), Jorge Hernán Alarcón Ayala, firmó un acuerdo de corretaje, que fue notariado, para hacer cabildeo con Carlos Gutiérrez, que defendía los intereses de Vitalogic, empresa que participó por el contrato de la planta de tratamiento de las basuras en ese municipio.



En la queja que presentó ante el Ministerio Público sostiene que hubo una reunión previa al proceso de adjudicación entre representantes de la unión temporal, el alcalde y su hijo Luis Carlos, a quien el mandatario calificó esta semana de estúpido e ingenuo, aduciendo que trataron de manipularlo ofreciéndole esa jugosa comisión.

"Imagínese como será de estúpido, de ingenuo, que le dicen que le van a dar 100 millones de dólares, eso fue lo que salió porque no he visto el documento en su totalidad -libres de impuestos- que equivale a los 400 mil millones de pesos", dijo el alcalde.



El mandatario sostiene que no hubo corrupción en este caso porque el contrato de las basuras, avaluado en 250 millones de dólares, nunca se concretó



Sin embargo, el Comité de Transparencia por Santander, solicitó a la Procuraduría investigar el caso con el fin de tomar medidas sancionatorias si es necesario.



“Enviamos una comunicación en donde le solicitamos al Procurador que revisara estas denuncias que se han presentado en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntos intereses indebidos en una contratación futura que iba adelantar el municipio de Bucaramanga”, explicó María Juliana Acebedo, directora del organismo.

BUCARAMANGA