Costo de parquear en los centros del Eje Cafetero, al libre mercado

A pesar de que en las ciudades capitales del Eje Cafetero se ha buscado desestimular el uso del carro en las zonas del centro, los parqueaderos en estas abundan y sus tarifas las define la oferta y la demanda.

Para Adriana Vallejo de la Pava, secretaria de Gobierno de Pereira, no hay necesidad de regular las tarifas, el libre mercado se encarga de hacerlo.



Sin embargo, aunque la tarifa por hora, promedio, en los estacionamientos es de 2.200 pesos, algunos la superan ampliamente y cobran 3.000. No interesa qué tipo de parqueaderos son. Ese es el valor por hora.



Y es que mientras en otras ciudades del país, el valor de la hora de parqueadero depende de si es en altura o subterráneo, o si es a nivel de piso y este es en concreto, asfalto o gravilla, en Pereira eso no importa. “Hay ciudades que han entrado a regular cosas tan detalladas como esas y se puede hacer. Pero eso depende de la política de cada ciudad. La nuestra es que ojalá la ciudad llegue, sobre todo en la zona del centro donde hay conflictos, a desestimular el uso del parqueadero”.

Eso depende de la política de cada ciudad. La nuestra es (...) desestimular el uso del parqueadero FACEBOOK

TWITTER

Pereira, complementó Vallejo, no ha logrado que en los puntos céntricos dejemos de poner parqueaderos. Todo lo contrario, tenemos muchos parqueaderos en esos lugares porque hay una creencia de que hay que llegar y estacionar en frente del almacén para donde vamos y que caminar dos, tres, cuatro cuadras es una dificultad.



De esa gran cantidad de parqueaderos, buena parte son de motocicletas.



Desde hace muchos años, los alcaldes de Pereira han intentado formular un plan de movilidad y parqueaderos para que estos queden en la periferia del centro y no han podido. La actual administración no es la excepción.



La secretaria de Planeación de Pereira, Claudia Velásquez, le dijo a este medio que la formulación de ese plan estaría lista para finales de este año. “En estos momentos apenas están entregando el diagnóstico, esperamos que finalizando diciembre entreguen la formulación”, aseguró.

Desde el año 2000, la política de movilidad definió el sector del centro como una zona que se pueda transitar de manera peatonal FACEBOOK

TWITTER

Para Vallejo, dicho plan es el punto de partida para desestimular el uso del carro en el centro de Pereira, como sucede en otras ciudades del mundo en las que los carros pueden llegar hasta las afueras de este y, desde allí, las personas deben tomar otros medios de transporte como buses públicos o bicicletas.



“Desde que la ciudad formuló su primer plan de ordenamiento en el año 2000, la política de movilidad definió el sector del centro como una zona que se pueda transitar de manera peatonal y recientemente, con las ciclobandas se ha buscado incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para arribar al centro”, explicó Vallejo.

Todos los parqueaderos de la zona están por el mismo precio porque uno sondea para saber si sube o no FACEBOOK

TWITTER

Armenia intenta clasificarlos

En Armenia, la situación es similar. Los precios de los parqueaderos no tienen una regulación por parte de una autoridad competente, según lo confirmó la secretaria de Gobierno y Convivencia de Armenia, Gloria Cecilia García García.



“Desde hace mucho tiempo estamos tratando de realizar la clasificación de parqueaderos y las tarifas, pero aún no se ha podido, señaló García.

Según la funcionaria, la idea es clasificarlos de acuerdo al lugar dónde estén, si están ubicados en sótanos o en altura o a nivel de piso, y de esta manera establecer las tarifas.



Norbey Palacio, administrador del parqueadero La 13.com ubicado en el centro de Armenia, dijo que “todos los parqueaderos de la zona están por el mismo precio porque uno sondea para saber si sube o no. El dueño es el que coloca el precio. En uno subieron a 2 mil pesos pero ya no iba nadie entonces le tocó bajar”.



La mayoría cobran 1.800 pesos por carro y 700 pesos por motocicleta.

Las zonas azules son la alternativa para parquear en el Centro de Manizales, pero el aumento de su tarifa las puso a competir más de cerca con los parqueaderos. Foto: Jonh Jairo Bonilla

En Manizales, 'se requieren más'

El antiguo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales había prohibido el establecimiento de parqueaderos en el Centro Histórico de la ciudad para fomentar otros medios de movilidad entre los ciudadanos. No obstante, en el sector hay 10 que son legales porque estaban allí antes de esa norma.



Luis Carlos García administra uno que lleva dos décadas allí. Asegura que los conductores no se quejan por falta de espacio pero, sobre todo en las tardes de lunes a viernes, el cupo de 25 vehículos se llena. La ventaja es que “si la gente da la vuelta y no consigue parqueadero, se queda en la zona azul”.



No obstante, el secretario de Tránsito de Manizales, Carlos Alberto Gaviria, reconoció que “en el Centro sí se requieren más parqueaderos”. Por eso, el recién aprobado POT levantó la prohibición y estos servicios podrían llegar de nuevo a esa área. Claro está, con restricciones como no ocupar bienes de interés cultural.

De todas formas, todos los días hay más carros FACEBOOK

TWITTER

Pero García no teme que la llegada de nuevos competidores afecte la rentabilidad de su negocio. “De todas formas, todos los días hay más carros”, dice. Y tiene razón. Según Manizales Cómo Vamos, la cantidad de vehículos particulares en la ciudad ha crecido 77 por ciento en la ciudad desde 2009, de 44.200 a 78.300 el año pasado.



Ni hablar de las motos, que ya casi los igualan. De 29.900 pasaron a 74.600 en el mismo periodo, un aumento de 150 por ciento. Por esto se espera que los parqueaderos para estas sean los primeros en abrir o legalizar su situación, porque incluso en la Secretaría de Planeación reconocen que hay muchos disfrazados de concesionarios que son difíciles de controlar.



Otra ventaja para García ha sido la tarifa de Zonas Azules, que subió a 1.900 pesos. “Quedó casi equiparada a los parqueaderos, entonces la gente nos prefiere”, aseguró. Su tarifa es de 2.200 por hora. El propio secretario Gaviria reconoció que Manizales “es la ciudad más barata en parqueaderos” del Eje Cafetero.



EJE CAFETERO