Fallo sobre delimitación de Santurbán, desconocido para ambientalistas

Los colectivos ambientalistas que instauraron una tutela contra la delimitación del páramo de Santurbán, se encuentran a la espera de conocer de fondo el fallo de la Corte Constitucional que habría tumbado la resolución de 2014 en la cual el Gobierno Nacional decidió trazar un perímetro de protección sobre este sistema de alta montaña, y que ordenó, así mismo, hacerlo de nuevo, pero esta vez teniendo en cuenta a la comunidad.

La sentencia respondería favorablemente a la acción de tutela interpuesta por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, el Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán y el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana (MCC), organizaciones que solicitaban el restablecimiento de derechos como el debido proceso administrativo, la participación, igualdad, petición, información, salud, consumo de agua potable y vida en condiciones dignas, que denunciaron habrían sido vulnerados durante la confección de este marco regulatorio.

Con la instauración de este mecanismo judicial, los tutelantes buscaban revocar este acto administrativo emitido por el Gobierno Nacional, bajo el argumento de que este mapa con coordenadas favorecía el desarrollo de proyectos mineros en zonas aledañas a este ecosistema vulnerable.



“Estamos a la expectativa de ser notificados para conocer los alcances de esta decisión y ser garantes de lo que habría determinado la Corte Constitucional en el marco de nuestras peticiones”, indicó Erwin Rodríguez - Salah, miembro del MCC.



Así las cosas, complementó Rodríguez-Salah, habrá que conocer la sentencia en su totalidad para saber si así como se deberá delimitar nuevamente, el proyecto de explotación aurífera que pretende desarrollar la multinacional árabe Minesa, y que está en proceso de licenciamiento ambiental, tendría que suspenderse hasta tanto no haya una nueva línea de páramo.



De acuerdo con el plan minero, la compañía de propiedad de Mubadala, un fondo de inversión y desarrollo del gobierno de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, busca explotar durante 23 años nueve millones de onzas de oro, cerca de los municipios de California y Suratá a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, por fuera de los límites del páramo.



“Creería que las dos cosas van de la mano, sin embargo hay que leer el fallo en su totalidad”, precisó el miembro del MCC, quien añadió que la Corte les dio la razón luego de que en su momento se dijera que la delimitación “fue el engaño más grande de la historia ambiental del país, porque los páramos ya estaban delimitados y ante la imposibilidad de hacerse minería en ellos, el Gobierno tuvo la ‘ingeniosa’ idea de volverlos a delimitar”.



Además de revelarse en su totalidad los alcances de la decisión, también se debe conocer el pronunciamiento del Gobierno Nacional.



Rodríguez-Salah considera que independientemente del nuevo trazado que se hiciera, y que debe contar con la participación de la comunidad, “no podemos dejar que se aprueben proyectos por encima de las bocatomas del acueducto, porque eso afectaría la calidad y cantidad del líquido. Esto en razón a que existe una estrecha relación entre las aguas superficiales y subterráneas y nuestra agua no puede depender de una línea arbitraria trazada por el Gobierno”, acotó.



Entre tanto, Minesa señaló que dado a que el fallo de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán no se ha hecho público aún, se abstiene de emitir cualquier comentario sobre el mismo.



Sin embargo señaló que en el marco del respeto a la legislación y la normatividad ambiental y minera del país, "acogerá las recomendaciones que a futuro las autoridades pertinentes realicen tras su análisis del fallo de la Corte Constitucional".



BUCARAMANGA