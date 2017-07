Por deuda de 10 años, cortan la energía en la Alcaldía de Cantagallo

14 de julio 2017 , 12:37 a.m.

El incumplimiento de la Alcaldía de Cantagallo, en el sur de Bolívar, en el pago del servicio de energía eléctrica durante los últimos 10 años, y cuya deuda supera los 3.200 millones de pesos, obligó a la ESSA (Electrificadora de Santander), que presta el servicio en esa zona, a tomar la medida de suspensión de los predios del municipio.



Ante ello, el Palacio Municipal, varias sedes de las secretarías locales y el alumbrado público de la población, no tienen fluido eléctrico desde el pasado 11 de julio.

Aunque la deuda también incluye la prestación de servicio de energía en predios del municipio como colegios y centros de salud, el corte no se produjo en esas instalaciones por ser sujetos constitucionalmente protegidos.

De acuerdo con la ESSA, se han adelantado sin éxito diferentes gestiones para normalizar la deuda y evitar la drástica medida de suspensión, entre las que se cuentan reuniones; conciliaciones en Procuraduría, así como la interposición de procesos ejecutivos.

La electrificadora informó que en el año 2016 se suscribió una conciliación procesal por 630 millones de pesos, de los cuales la ESSA condonó 94 millones de intereses, sin embargo, ese acuerdo suscrito con la actual Administración Municipal, no fue cumplido, ya que la empresa no recibió ningún pago.



Por otra parte, en curso de un proceso ejecutivo adelantado por la entidad prestadora del servicio, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar), previa solicitud del municipio de Cantagallo, levantó la medida de embargo que pesaba sobre las cuentas del ente territorial.



En ese momento el municipio retiró un valor aproximado de 800 millones de pesos que estaban destinados para abonar a la deuda con ESSA.



La electrificadora explicó a través de un comunicado que “pese a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó la decisión del Juzgado y, por consiguiente, el municipio debe restablecer el valor mencionado al proceso judicial, a la fecha esta situación no ha ocurrido”.



Según Lucero Pineda, jefa de Gestión Comercial de la Essa, la empresa está dispuesta a suscribir un acuerdo formal de pago con el municipio de Cantagallo para restablecer el fluido eléctrico.

El compromiso es que en adelante se cancele en forma oportuna el consumo mensual, de modo que la obligación no se siga incrementando y se logre un beneficio para las dos partes

La funcionaria agregó que la administración municipal ha propuesto contraer una deuda pública para pagar la obligación con el servicio de energía, pero en la actualidad la alcaldesa, Herlides Arango, no está facultada por el Concejo para realizar ese tipo de negociación.



La jefa de Gestión Comercial de la Essa señaló, finalmente, que en este momento los morosos más grandes de esa empresa son del sector oficial, con una deuda de más 25.000 millones de pesos. Municipios como San Pablo y Simití (Bolívar), y Puerto Wilches, en Santander, también se encuentran en cartera morosa con la entidad.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la alcaldesa de Cantagallo, pero hasta este jueves no había sido posible establecer contacto con la mandataria.



