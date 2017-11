Alcaldía de Cantagallo, sur de Bolívar, sin luz por falta de pago

A pesar de los esfuerzos por resolver este conflicto financiero por medio del diálogo y la concertación, la Electrificadora de Santander (Essa) informó que a partir de este fin de semana los predios de la Alcaldía de Cantagallo, en el sur de Bolívar, se quedarán sin luz, por no pagar el servicio eléctrico en los últimos 10 años.

La medida de desconexión fue adoptada luego de que la administración municipal desobedeciera los acuerdos de pago a los que llegó en mesas técnicas de trabajo con funcionarios de la ESSA, para sanear su deuda de 3.200 millones de pesos.

Es de resaltar que, antes de lo pactado en el segundo semestre del año, la compañía adelantó en varias gestiones para normalizar la deuda: reuniones, conciliaciones y recursos legales

En julio de este año, esta empresa de servicios públicos efectuó la primera suspensión y al tiempo lideró varios espacios de interlocución, en los cuales se fijaban plazos para la cancelación de la deuda, que no fueron acatados por parte de la alcaldesa Herlides Arango Epalza y su equipo de gobierno.



“Es de resaltar que, antes de lo pactado en el segundo semestre del año, la compañía adelantó en varias gestiones para normalizar la deuda: reuniones; conciliaciones en Procuraduría y la interposición de procesos ejecutivos, agotando todas las posibilidades para evitar la suspensión del servicio”, indicó la ESSA en un comunicado.



Este corte en el fluido eléctrico se realizará en las instalaciones de la Alcaldía, el Concejo y oficinas donde funcionan las secretarías del gabinete municipal, cuyos predios no están protegidos constitucionalmente, por lo que no se estaría vulnerando ningún derecho fundamental de esta comunidad del Magdalena medio.



