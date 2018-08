Cormacarena vuelve a administrar en los 29 municipios del Meta

El Congreso aprobó el proyecto de ley que le devuelve la administración de los recursos ambientales a los 29 municipios del departamento del Meta a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena), que la Corte Constitucional le había quitado en mayo pasado a través de una sentencia.

Con 115 votos a favor y 27 en contra la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles el título del proyecto de ley, que era el último paso para que quedara aprobado definitivamente en el Congreso y pasara a sanción del presidente de la República.



El representante a la Cámara del Meta Alejandro Vega señaló que este proyecto le permite al departamento recuperar la autonomía territorial de la política de protección ambiental, que había perdido con la sentencia de la Corte Constitucional de quitarle el manejo ambiental de 14 municipios y trasladárselos a la corporación ambiental Corporinoquia.



La Ley 99 estableció que debe existir una corporación de desarrollo sostenible a la cual pertenecen 16 municipios del departamento del Meta y tres del Guaviare, de los cuales cinco municipios son compartidos por Cormacarena y Corporinoquia, la primera atiende el área urbana y la segunda la rural de los últimas cinco entidades territoriales referidas.



Es ley fue modificada en el año 2003, luego fue derogada por la Ley 1450 de 2011 del Plan de Desarrollo, pero se mantuvo la jurisdicción a través de artículos que le colgaron a la leyes de presupuesto desde el año 2011 al 2015 y que la Corte Constitucional tumbó en la sentencia de mayo pasado.



Vega sostiene que Cormacarena lleva 15 años de estar adelantando la protección del medioambiente del departamento y ha logrado tener un conocimiento del territorio y tiene la capacidad administrativa y técnica para hacerlo.



En su sentir, la división de responsabilidades ambientales con Corporinoquia pondría en riesgo los procesos que se adelantan, más aún cuando el Meta es el primer productor de palma de aceite y de caucho.

A eso se uniría, agrega Vega, el debilitamiento financiero en la medida que Villavicencio y los municipios petroleros como Puerto Gaitán, Acacías y Castilla La Nueva dejarían de aportar a Cormacarena y sería un golpe financiero para la misma

Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN) porque tendrían que reducirse el personal administrativo y técnico de la corporación.



La también representante a la Cámara del Meta Jennifer Arias, unas de los cinco congresistas que el miércoles solicitó se aplazará la aprobación la iniciativa, explicó que está a favor del proyecto pero tienen una preocupación jurídica relacionada con que todos los proyectos que afectan comunidades indígenas deben ser consultados de manera previa, como podría ser este caso.



Unas personas sostienen que no se necesita porque cuando en el año 2003 se hizo el cambio de jurisdicción de la corporación en el 2003 se hizo la consulta, pero otros dicen que como la ley mediante la cual se hizo esa modificación fue declarada inconstitucional todos sus componentes son inexequibles.



Por ello esperaba que se aplazará la aprobación del proyecto hasta que el Ministerio del Interior entregará un concepto sobre tema y así aprobarla y sino hacer los trámites que se necesitan adelantar de las consultas, dijo Arias.



No obstante, la mayoría de representantes consideró que no se necesita la consulta, proposición que votó negativamente Arias, “pero vote positivo la aprobación del título de la ley porque “siempre he querido que la jurisdicción de la corporación la tenga Cormacarena”, concluyó.



Mientras que la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero se opone radicalmente a la aprobación de esa ley. Julián Villa, delegado para abordar el tema, sostiene que no hay un soporte científico que justifique que Cormacarena tenga la jurisdicción de todo el departamento en la medida que la Ley 99 de 1993, que creó las corporaciones ambientales así lo había establecido, como lo ratificó la sentencia de la Corte Constitucional.



Para Villa, Cormacarena debe estar exclusivamente en el AMEN para dedicarse al cuidado de esa joya que tenemos los colombianos porque es el conector entre los tres biomas más importantes del país, las zonas Andina, Orinoquia y Amazonia.



En relación con el manejo de los recursos que dejaría de recibir Cormacarena, Villa señaló que es un tema ficticio porque por ejemplo viene cien millones de euros para la protección del Amazonas y la parte más importante del norte de esa región es la AMEN donde deben invertirse en reconversión de prácticas y control de la avanzada de la frontera agrícola.



Además, dijo Villa, hay un fallo de la Corte Suprema Justicia que obliga al país a enfocarse en esa protección y por esa razón los científicos definieron que ese territorio debería tener una autoridad especial de conservación, el resto del territorio es para desarrollo sostenible, ese es el marco de la jurisdicción, ratifica Villa.



La Mesa Hídrica, afirmó Villa, le van a escribir al presidente Iván Duque para que conozca los alcances que puede tener la firma de ese proyecto de ley y si lo sanciona le escribirán a la Corte Constitucional para que revise la iniciativa.



