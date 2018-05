Cormacarena deja de administrar ambientalmente 14 municipios del Meta

Una sentencia de la Corte Constitucional acaba de determinar que la corporación ambiental Cormacarena volverá a tener jurisdicción para administrar, proteger y conservar el medio ambiente únicamente en el Área de Manejo Especial de La Macarena (Amen).

No podrá hacerlo en 14 municipios y cinco compartidos del departamento del Meta como lo venía haciendo desde el año 2003.



La decisión la tomó el alto tribunal en la sentencia que declaró inconstitucionales los artículos, que de manera sucesiva, en las leyes nacionales de Presupuesto de los años 2011 al 2015, fueron incluidos para ampliar la jurisdicción de Cormacarena en todo el territorio del departamento del Meta, que tiene 29 municipios.



La Corte Constitucional declaró inconstitucionales esos artículos por romper la unidad de materia y por falta de correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo, pues han tenido efectos jurídicos durante los últimos años a pesar de haber perdido su vigencia.



La historia de esta decisión se remonta al año 2003 cuando en el Plan de Desarrollo para los años 2003-2006 se determinó ampliar la jurisdicción de Cormacarena a todo el Meta, a través del artículo 120 de la Ley 812, la cual estaba limitada al Amen desde la creación de la corporación ambiental en el año 1993, a través del artículo 38 de la Ley 99 o Ley Ambiental.



No obstante, la Ley 1450 de 2011 del Plan de Desarrollo 2011-2014 derogó la decisión tomada en el 2003 y devolvió la jurisdicción a Cormacarena con la que funcionó sus primeros diez años.



Pero el Congreso en la Ley de Presupuesto, a partir del año 2011 incluyó el artículo para que Cormacarena siguiera teniendo la jurisdicción sobre todos los municipios del Meta, hasta la decisión de la Corte Constitucional del pasado 23 de mayo, tras la demanda presentada por el exalcalde de Villavicencio Raúl Franco Roa.



La Corte Constitucional advierte que los efectos de la decisión empiezan a regir a partir del primero de enero del próximo año y que no afectan “las situaciones jurídicas consolidadas, los derechos adquiridos, entre estos los laborales, ni los efectos jurídicos previos de las normas derivados del estudio”.



Y dispone que el Ministerio del Medio Ambiente debe coordinar con Cormacarena y Corporinoquia el traslado de la jurisdicción ambiental de los 14 municipios y cinco compartidos del departamento del Meta que está última corporación ambiental había perdido desde el año 2003.



Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional, Cormacarena expidió un comunicado público en el que explicó los alcances de la decisión y expresó que “todos los actos expedidos y que expida esa corporación van a tener plena validez hasta el 31 de diciembre del presente año y que continuará con el cumplimento del plan de acción institucional”.

Mientras que en la Gobernación del Meta se pronunció en el sentido de que acata el fallo pero que no renunciara al “propósito ineludible de contar con una sola autoridad territorial ambiental en su jurisdicción en todo su territorio”, que genera inocultables beneficios para el departamento, porque tener dos entidades “debilita la institucionalidad y ocasiona trabas al ciudadano y al administrado para el acceso a los trámites ambientales”.



Por ello, en la administración departamental pidieron a los congresistas, a los ambientalistas y a las fuerzas vivas de la región que unan esfuerzos para lograr contar con una sola autoridad ambiental en el Meta, cambio que tendría que tramitarse en el Congreso a través de una ley que modifique el artículo de la Ley Ambiental de 1993 que estableció la jurisdicción de Cormacarena.







