Contundente rechazo a minería en Cajamarca

De manera contundente, el municipio de Cajamarca (Tolima) le dijo ayer no a la posibilidad de que haya explotación minera en su territorio: 97,92 por ciento de la votación se inclinó por esta decisión, mientras que el 1,21 por ciento votó por el sí. No es claro si votación es de obligatorio cumplimiento o no.



La jornada electoral transcurrió con tranquilidad y estuvo pasada por lluvia y frío, que no lograron que los ciudadanos del municipio tolimense dejaran de acudir a la cita.



Luego de ocho horas en las cuales las urnas permanecieron abiertas, el no logró 6.165 votos a favor y apabulló al sí, que solo alcanzó 76 votos, mientras que hubo 41 tarjetones no marcados y 14 nulos.



César Bocanegra, delegado del Registrador Nacional en Tolima, afirmó que, para que la consulta fuera válida, se necesitaban 5.438 votos, y en la jornada se alcanzó un total de 6.286. Es decir que su validez, según la ley, no está en duda.



“Los ciudadanos pudieron participar de la jornada democrática sin ningún tipo de inconvenientes”, certificó el registrador.



El resultado de ayer supone que el municipio rechazó la posibilidad de que la empresa AngloGold, una multinacional que lleva 10 años explorando en el proyecto de La Colosa para extraer 28 millones de onzas de oro, pueda explotar esa riqueza minera.



Durante la últimas semanas se escucharon argumentos a favor y en contra de avanzar en este proyecto, los cuales dieron origen a polémica entre diferentes sectores del municipio.



Mientras unos decían que la explotación de oro afectaría las fuentes de agua del municipio, otros se concentraron en los perjuicios que tendrían varios mineros y sus familias por la falta de actividad en la región, en caso de que ganara el no en la consulta.

¿Vinculante?

Una de las primeras inquietudes que se comenzaron a hacer muchos interesados en el tema ayer es hasta qué punto el resultado de la consulta popular de Cajamarca es vinculante o de obligatorio cumplimiento para las autoridades correspondientes.



Sobre este tema todavía no existe claridad: mientras algunos juristas expertos en consultas populares sostienen que sí, el Gobierno manifiesta sus dudas.



La Corporación Dejusticia insiste en que la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana indica que si se supera el umbral mínimo –lo cual ocurrió ayer en Cajamarca– el resultado de la votación debe respetarse. Sin embargo, el Gobierno, a través del viceministro de Minas, Carlos Cante, tiene la tesis de que “no hay claridad” sobre este particular.



Anoche, la empresa AngloGold manifestó que es respetuosa “de los mecanismos de participación ciudadana” y de sus resultados. “Ante el resultado analizaremos las consecuencias y el impacto que tiene sobre el proyecto y sobre la minería en Colombia”, manifestó la compañía.



Mientras esto se aclara, los habitantes del municipio se pronunciaron sobre lo que consideran beneficios y perjuicios de la decisión tomada en las urnas.



Un campesino de la región, Alberto Peña, dijo que votó “porque el agua es fuente de vida, mientras que el oro es vanidad” y solo les traerá “problemas”.



Evelio Campos, coordinador de la ONG Ecotierra, afirmó que el NO ganó porque Cajamarca es una población con vocación netamente agrícola.



“Hubiera sido triste y grave que la minería ganara en una tierra donde el agua brota de las montañas y la agricultura es el principal renglón de la economía”, aseguró Campos, y recordó que en la parte alta del municipio, donde se pretende ejecutar el proyecto de explotación de oro de La Colosa, nacen los ríos Bermellón, Anaime y Toche, que juntos conforman el río Coello.



Róbinson Mejía, coordinador del comité del no a la explotación minera, dijo que “la votación fue la voz del pueblo”.



Al conocerse los resultados de la consulta de ayer hubo marchas y manifestaciones de celebración que recorrieron las calles con banderas.



“¡Sí se pudo, queremos agua, no queremos oro!”, coreaban varios manifestantes al expresar su felicidad por el rechazo del pueblo a la explotación minera en su territorio.



“Celebramos el triunfo del agua sobre el oro. Gracias a Dios pudimos demostrar que aquí no queremos explotación minera porque acaba con nuestros ríos y quebradas”, dijo un joven que batía una bandera.



La Asociación Colombiana de Minería, por su parte, presentó un comunicado en el que afirmó: "Es importante reconocer los resultados de la consulta realizada en Cajamarca. Esto nos obliga a trabajar más fuerte en el relacionamiento en nuestros territorios. Sin embargo, vemos con preocupación la proliferación de este tipo de mecanismos en varios departamentos como fuente de decisión sobre distinto tipo de proyectos e industrias en el país. Esto aumenta la incertidumbre jurídica, frenando la inversión minera y de paso los proyectos de desarrollo social a las regiones".



FABIO ARENAS JAIMES

Enviado especial de EL TIEMPO

Cajamarca