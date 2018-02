Visita de Rodrigo Londoño al Quindío causa cotroversia en la región

A pocas horas de que el líder del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño, arribe al Quindío para dar inicio a su recorrido por el país en medio de su campaña presidencial, ya se escuchan voces de rechazo en el departamento.

Este miércoles, el excomandante de la desaparecida guerrilla, dio a conocer, a través de su cuenta en Twitter, que decidió iniciar su gira presidencial por Colombia “desde el lugar donde comenzó nuestra gesta junto a Manuel Marulanda”.

He decidido iniciar nuestra gira presidencial por Colombia desde el lugar donde comenzó nuestra gesta junto a Manuel Marulanda. Nos vemos en Génova, Quindío, el departamento donde nací, mi querida patria chica.#UnaNuevaFormaDeHacerPolítica #TimoPresidente — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 31 de enero de 2018

El presidente del Concejo de Génova, Eider Fernando Salazar señaló que se siente “extrañado de que el señor Rodrigo Londoño venga a nuestro municipio, donde dejaron una estela de violencia y dolor, y donde, hasta hace unos años, era imposible viajar por el miedo. Aquí mataron campesinos y dirigentes y ahora vienen a recordarnos eso”.



El concejal agregó que “no lo comparto, pero soy respetuoso. Creo que con esto generan más heridas en un país tan polarizado como Colombia. Uno habla con la gente y es un rechazo generalizado, como lo confirmaron los resultados de las votaciones del plebiscito, en las que ganó el 'No'”.

El debate por la polémica visita se traslada al recinto del Concejo, pues este viernes en las sesiones extraordinarias tendrán un espacio para hablar de la llegada de Timochenko, quien se reunirá con comunidades campesinas en un lugar público que aún no se ha confirmado.



“Lo que siento es que aún está muy prematuro que salga a hacer campaña presidencial cuando ni ha pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, agregó Salazar.

El alcalde de Génova, Andrés Campuzano Castro, afirmó que a su despacho aún no ha llegado la solicitud de permiso para utilizar algún lugar público del municipio y se enteró de la visita por los medios de comunicación. “En los mentideros políticos y en las redes sociales uno se da cuenta que la gente repudia mucho el tema de que (Londoño) esté haciendo política. Este ha sido un territorio muy golpeado por la guerra, aquí se tomaron tres veces la localidad, mataron campesinos, alcaldes, concejales, y ellos no tienen mucha receptividad aquí”.



Por su parte, María Camila Arias, militante del partido Farc en Quindío y una de las coordinadoras de la visita de Timochenko al departamento, señaló que decidieron comenzar la campaña en Génova en una especie de homenaje al fundador de las Farc, Manuel Marulanda, quien nació allí.

“El Quindío es muy uribista. Sin embargo, las Farc nunca han hecho política como partido y no nos han medido en las urnas, vamos a ver cómo nos va. Hablar de los resultados del plebiscito aquí es complejo porque no era un voto por las Farc como tal, además luego se conocieron las mentiras y la desinformación de la campaña por el 'No'”, comentó Arias.



El recorrido de Timochenko en Quindío iniciaría este viernes por la calle peatonal del centro de Armenia, precisamente la misma que recorrió hace ocho días el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. El sábado en la mañana estaría en Génova y en la tarde tendrá un encuentro con las comunidades en la plaza principal de La Tebaida. La gira termina en Quimbaya, donde el líder político de las Farc recordará sus inicios en la Juventud Comunista Colombiana (Juco).



“La gente no cree pero hay una cantidad de personas de izquierda en el departamento que están apoyando el proceso, campesinos que no creen en los partidos políticos tradicionales, esperamos tener una gran acogida”, contó Arias.



