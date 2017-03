Ecopetrol se opone al paro cívico convocado en Barrancabermeja

Un choque de versiones entre el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri, y Ecopetrol elevó la tensión que enfrenta esta semana el puerto petrolero luego del llamado hecho por el mandatario a realizar un paro cívico para exigir al Gobierno Nacional una explicación sobre el futuro del Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja.

La estatal petrolera rechazó “tajantemente” la convocatoria a esta manifestación a través de un comunicado, al tiempo que tildó como una estrategia de desinformación lo dicho por el Alcalde sobre la parálisis de este proyecto.

La defensa del proyecto PMRB es un propósito de todos, no solo de la Admo. Municipal, sino de los barranqueños y santandereanos @SenadoGovCo pic.twitter.com/zQHR8lCJjQ — Alcaldía de Barranca (@alcaldiabarranc) 29 de marzo de 2017

En el llamado a este paro cívico, el funcionario afirmó que el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, le ratificó que la estatal petrolera "no maneja ningún plan de modernización en la agenda y que antes del año 2020 no se iba a hacer nada diferente que mantener el cese de la operación".



“La empresa no comparte los llamados a una movilización y a un paro cívico. Ecopetrol invita a no desinformar a los barranqueños sobre falsos planes para acabar el mayor centro de refinación de Colombia”, aseveró la estatal petrolera.



En la misiva, Ecopetrol desmintió las insinuaciones que se ha hecho sobre una posible chatarrización de la Refinería de Barrancabermeja.



“Se tiene la firme intención de mantener ese centro de refinación como el mayor activo estratégico para el abastecimiento de combustibles limpios en el país. (…) reiteramos que se seguirá invirtiendo en su modernización, mantenimiento y actualización”, manifestó el comunicado oficial.

Hoy se apagó la refinería de #Barrancabermeja de @ECOPETROL_SA por falla eléctrica. Urge su modernización, se está volviendo chatarra — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) 29 de marzo de 2017

Entre líneas, la petrolera destacó que se han invertido más de 11 billones de pesos para tener una planta “moderna, segura y con tecnología actualizada”. Además puntualizó que la crisis del sector petrolero, por cuenta de los precios internacionales del crudo, ha perjudicado la dinámica ese rubro de la economía.



Entre tanto, el Alcalde sostuvo dos reuniones con la Unión Sindical Obrera (USO), el Concejo, la Asamblea y otros gremios, con el fin de definir las acciones que se tomarán para enfrentar la situación de este municipio, ubicado a 114,6 kilómetros de la capital santandereana.



"Nos quedan las vías democráticas que permitan hacer la movilización y las protestas. Estamos pidiendo solidaridad de gremios y dirigentes políticos de Santander porque la industria del petróleo es la que tiene al departamento como la cuarta economía del país", sentenció el funcionario.



Según el funcionario, la crisis en el puerto petrolero es la más aguda de los últimos 15 años reflejada en una cifra del 23,7% de desempleo.



En marzo de 2016, la junta directiva de Ecopetrol anunció la suspensión del proyecto de modernización de la refinería.

Pedimos la solidaridad de gremios y dirigentes políticos de Santander porque la industria del petróleo es la que tiene al departamento como la cuarta economía del país

