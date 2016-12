'Tragedia de Chapecoense pudo ser peor': controladora Yaneth Molina

Molina estaba encargada del tráfico en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro el 28 de noviembre, día en que el avión que traía el equipo de fútbol brasilero Chapecoense se estrelló dejando 71 víctimas, la mayoría de ellas jugadores que venían a disputar la final de la Copa Suramericana ante Atlético Nacional.

En declaraciones a ‘La W Radio’ reveló que la aeronave de LaMia tuvo una “situación crítica en la cabina” porque omitió todas las instrucciones de la torre de control y terminó “prácticamente encima” de otros tres aviones que se disponían a aterrizar.

Por ello, le solicitó a las aeronaves que hicieran "espera sobre el punto imaginario establecido", ya que el avión tenía por debajo tres aparatos, dos de ellos "muy críticos" porque "estaban muy cerca".

Acerca de si percibió tensión en la voz del piloto antes de que se declarara en emergencia, Molina dijo que no y que además en un inicio "no notificó nada", por lo cual le dio las instrucciones correspondientes y le informó que había "demoras". Esos retrasos se debían a que un avión de la compañía VivaColombia había solicitado minutos antes prioridad para aterrizar "por alarma de fuga de combustible".



"No notifica nada, (está) absolutamente tranquilo, normal, le doy las instrucciones normal, no se ve nada raro ahí", señaló acerca de las primeras comunicaciones con el piloto.



Un informe presentado por el gobierno de Bolivia el pasado 20 de diciembre señala que la culpa del accidente es de la aerolínea boliviana LaMia y del piloto de la aeronave que se estrelló, Miguel Quiroga, fallecido en el siniestro. El presidente de la Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, divulgará hoy el informe preliminar del accidente.

Con EFE