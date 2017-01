Recurren a la preventa para control de turistas en el Tayrona

La alta afluencia de visitantes por estos días a las distintas playas del Parque Tayrona tiene copada su capacidad de carga. Por eso, para evitar congestiones e inconvenientes con el ingreso, los funcionarios de Parques Nacionales y la Unión Temporal Concesión Tayrona recomiendan la compra de las entradas con anticipación en las taquillas del Zaino, Palangana o Calabazo, la oficina de Aviatur en Santa Marta o a través de la página www.parquetayrona.com

Uno de los sitios más visitados es Playa del Muerto o Cristal, cuya capacidad de carga es de 350 personas diarias, por lo que se han presentado inconvenientes con algunos guías turísticos, que en ocasiones llegan a la taquilla de Palangana con visitantes adicionales a los registrados en la compra por Internet para ingresar a Playa del Muerto y si ya se ha cumplido la capacidad de carga adquieren los derechos de ingreso para el área de Neguanje, pero se dirigen con todos los visitantes a Playa del Muerto, infringiendo las normas.

Para evitar esta situación, Parques Nacionales instruyó a la Unión Temporal Concesión Tayrona para que a partir de este martes no le venda derechos de ingreso a los guías turísticos que se dispongan a ir a dos destinos diferentes dentro del área protegida.

El guía turístico profesional Edgar Constante dijo que la preventa de entradas los afecta porque a veces llegan con los visitantes y si ya se ha copado la capacidad de carga no pueden ingresar. “Con preventa o sin preventa igual hay que madrugar porque la fila de carros que hay es impresionante. Por ejemplo ya para mañana (miércoles) no conseguí (entradas) y eso me deja neutralizado porque hay es para el jueves”, dijo.

SANTA MARTA