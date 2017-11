Salpican a políticos del Tolima en escándalo de Juegos Nacionales

El escándalo de los Juegos Nacionales de Ibagué se extendió a varios dirigentes políticos que resultaron salpicados en un audio que reveló la Fiscalía durante las audiencias contra el exalcalde Luis Hernando Rodríguez, que fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento.



El audio corresponde a una declaración que rindió el ingeniero Jorge Alexánder Pérez, representante legal del consorcio Unidad Deportiva 2015, entidad que se quedó con la licitación 'amarrada' de 37.000 millones de pesos que le adjudicó la Alcaldía para construir escenarios deportivos que finalmente no se ejecutaron pese a que el contratista se embolsillara buena parte de los recursos económicos.

Pérez, apodado el 'Chatarrero', le dijo a la Fiscalía que el exsenador liberal Mauricio Jaramillo, por medio del empresario Arturo Giraldo, y de común acuerdo con el exalcalde Luis Hernando Rodríguez y su asesor, el abogado Orlando Arciniegas Lagos, había recibido al menos 1.500 millones de pesos para que dejara depositar en un predio los escombros que generaran las obras de los Juegos Nacionales.



Según su relato, los desechos fueron a parar a un predio de propiedad del ex senador Jaramillo, ubicado en la vía al aeropuerto Perales de Ibagué.



Los escombros se originaron porque el contratista Jorge Alexánder Pérez arrasó con los escenarios que habían sido levantados en 1970 para beneficio de los deportistas del Tolima, pero que no recuperó pues hoy solo existen ruinas en ese lugar.



Pérez, quien está detenido en la cárcel de Ibagué, también dijo que los dineros que generaran los escombros, se movía a través del empresario Arturo Giraldo y el acuerdo establecía que el 10 por ciento de esa operación sería para el exalcalde de Ibagué y su abogado Orlando Arciniegas, que se convirtió en el cerebro de toda la contratación de obras de los Juegos Nacionales.



En el audio también señaló que el exsenador Jaramillo había garantizado los permisos de una escombrera a través "del control que él ejercía en Cortolima".

Además, ofreció documentos y registros contables para demostrar sus testimonios contra el exsenador, el exalcalde y el abogado Arciniegas.



"Los escombros de las obras se depositaron en un predio y no en la escombrera del municipio, y se pagaron unos 1.500 millones, de lo que cuento con registros contables", le aseguró Pérez a la Fiscalía.



"El senador cobraba por cada metro cúbico de escombros depositado sin tener permisos ambientales", señaló.



Su relato incluyó al exconcejal liberal Óscar Berbeo, quien a través de una cementera suministraba materiales para las obras y denunció que le daba una participación al ex alcalde Rodríguez.



También aseguró que su consorcio aportó 25 millones de pesos a la campaña a la alcaldía de Jhon Esper Toledo. Este dirigente aspiró a la alcaldía en las elecciones del 2015, pero perdió.



"El alcalde me pidió que apoyara su candidato a la alcaldía para asegurar los contratos y las coimas", afirmó el ingeniero Pérez y agrego que "le entregué 25 millones al candidato".



La investigación de los Juegos Nacionales se inició hace 2 años y ya existe una condena de 36 años de càrcel contra el abogado Orlando Arciniegas, así como 18 años contra Carlos Heberto Ángel, gerente del Instituto Municipal de Deportes de Ibagué. Una larga lista de testaferros también han sido capturados.



Otro de los detenidos es Oswaldo Mestre, exsecretario de Hacienda que llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para devolver 450 millones que recibió producto de una coima.



