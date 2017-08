Contratista paraliza ejecución de la Vía de la Prosperidad

La construcción de la Vía de la Prosperidad, una carretera paralela al río Magdalena entre Palermo y Guáimaro en el Magdalena, está paralizada desde hace más de una semana porque el Consorcio Ribera Este, contratista de la obra, asegura que se quedó sin recursos.



El director técnico del Consorcio, Juan Pablo Deik, dijo en declaraciones a medios locales que no han podido seguir con la obra porque el Instituto Nacional de Vías (Invías) suspendió el giro de los recursos y no tienen con qué trabajar. El último pago que recibieron del Invías fue del acta de enero pasado y no se la pagaron completa.

“Nosotros pudimos trabajar los primeros tres o cuatro meses y de ahí para adelante estuvimos trabajando a marcha muy lenta. En este momento ya no estamos trabajando porque no tenemos con qué trabajar. Les debemos a los trabajadores, a los proveedores, a las canteras, al combustible”, explicó Deik.



Además acusó al Invías de haber cometido varios errores que han incrementado el costo de la obra. El primero fue que le entregó a la Gobernación del Magdalena unos estudios y diseños en fase tres, que no tuvieron en cuenta el fenómeno de la Niña de los años 2010 – 2011, y el Consorcio tuvo que contratar unos nuevos que arrojaron que el terraplén tenía que pasar de 1,5 a 3,5 metros de altura.



“Al aumentar la corona de la carretera todo se aumenta más del doble. Los volúmenes que habíamos contratado nosotros de entrada ya estaban errados, se triplicaron por este grave error que cometieron en los estudios y diseños”, dijo Deik.



Los otros errores del Invías, según Deik, son que no incluyeron en las cantidades de obras el transporte de materiales desde las canteras en el tramo Palermo - Sitionuevo y que del listado de 12 canteras que entregaron solo una pudo utilizarse porque las demás no cumplían la norma, no tenían licencias ambientales o títulos mineros o los materiales no servían.



“Hemos hecho de todo para bajarle costos al proyecto, pero realmente había tres errores grandísimos y esos tres errores los quieren compensar a costillas del contratista”, dijo.



Actualmente, según Deik, se han intervenido 17,5 kilómetros entre Palermo y Sitionuevo, de los cuales solo cuatro han sido pavimentados. “Estamos esperando que tener listos los estudios y diseños de las variantes de Palermo y Sitionuevo, que son unos 6,5 kilómetros, y eso también quedaría listo”, añadió.

Reacciones

La suspensión de la ejecución de la Vía de la Prosperidad generó las reacciones de la Gobernación del Magdalena y del Invías.



El gerente de Proyectos del Magdalena, Fabio Manjarrés, dijo que el contratista no puede parar la obra porque ya se le entregó un anticipo y les pidió tanto al Invías como al Departamento Nacional de Planeación (DNP) celeridad en el giro de los recursos porque le preocupa que con la parálisis de la vía se pueda dañar lo que se ha ejecutado.



Manjarrés aseguró que la Gobernación al no lograr una conciliación con el contratista le solicitó, en julio pasado, al Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Santa Marta convocar un Tribunal de Arbitramento, con el fin de salvaguardar los recursos del Estado y que el proyecto se termine bien.



Además, dijo que esta semana le presentarán un plan de contingencia al Invías para continuar con las obras entre agosto y noviembre, cuando termina el actual contrato.



Por su parte, el director del Invías, Carlos García, dijo que le solicitará a la Gobernación del Magdalena que declare la caducidad del contrato, teniendo en cuenta que el contratista paralizó las obras, y también que deje en firme la multa de 15.616 millones de pesos que le impuso el pasado 11 de julio por el incumplimiento parcial del cronograma.



