Duro golpe al contrabando de licor y cigarrillo en el Magdalena

25 de julio 2017 , 01:52 a.m.

En operativos previos a la Fiesta del Mar, realizados entre el 17 y 23 de julio, la Policía Fiscal y Aduanera de la Metropolitana de Santa Marta y el programa Anti-Contrabando de la Gobernación del Magdalena lograron la incautación de 30.000 cajetillas de cigarrillo y 5.020 botellas de licor de contrabando, al igual que de 21.269 botellas de licor nacional adulterado, avaluados en 800 millones de pesos.

Esta mercancía ingresó de manera ilegal al departamento y fue aprehendida durante acciones de control aduanero en licoreras, hostales y establecimientos comerciales abiertos al público, ubicados principalmente en el Centro Histórico, lo mismo que en allanamientos y puestos de control en las vías que conducen a Santa Marta.



En los operativos fueron capturadas tres personas, sindicadas del delito de favorecimiento del contrabando, y se inmovilizaron dos vehículos.



“Con estas incautaciones no solamente estamos protegiendo la economía nacional, departamental y local, sino también garantizando la integridad y la salud de los samarios para que disfruten sanamente y compren legal durante el desarrollo de la Fiesta del Mar”, dijo el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera de Santa Marta, mayor Freddy Meza.



Las cajetillas de cigarrillo de las marcas D&J Royal y Jaisalmer, son provenientes de los Emiratos Árabes e India, y el licor de contrabando de las marcas Old Parr, Old Label, Distiller, Mac Queen, Manager’s, Sir Edwards, Red Label y Elite Reserve, entre otras, es fabricado en Venezuela. El licor nacional adulterado es de las marcas Aguardiente Antioqueño, Mi Guajira, Dos Caballos, Guayacán, Saoco, entre otras.



El gobernador (e) del Magdalena, Álvaro Méndez, dijo que la posición geográfica del departamento hace que sea vulnerable a la introducción de licores y cigarrillos de contrabando, lo que afecta sus ingresos tributarios y hace que haya menos recursos para sectores como la salud y la educación.



De acuerdo con cifras de la Policía Fiscal y Aduanera y la Gobernación, en lo que va corrido de este año se han incautado mercancías de contrabando por un valor de 9.000 millones de pesos.



Los controles contra el licor y cigarrillo de contrabando o adulterado serán intensificados durante la realización de la Fiesta del Mar, que inician este miércoles y culminan el próximo domingo. Además, la Gobernación anunció que van a adquirir dos camionetas para fortalecer los operativos anti-contrabando en el sur del Departamento.



SANTA MARTA