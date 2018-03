Anla visita Puerto Nuevo tras contingencia por derrame de diésel

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) realizó este miércoles una visita de seguimiento a la contingencia registrada en Puerto Nuevo, del grupo Prodeco, tras el derrame de una cantidad indeterminada de diésel como consecuencia de una fuga en las tuberías subterráneas de la zona de talleres. El incidente ocurrió a nueve kilómetros de Ciénaga, Magdalena.

Puerto Nuevo confirmó la fuga del diésel el pasado 6 de febrero, tras detectar un faltante en el volumen del combustible y realizar una excavación en la tubería. El mismo día activó el plan de contingencia y el 7 de febrero reportó el hecho a la Anla.



La inspectora regional de la Anla realizó una visita al lugar del incidente y verificó las actuaciones para el control de la contingencia. No obstante, la Alcaldía de Ciénaga y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) solo hasta esta semana se enteraron de lo ocurrido.



El alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez, dijo en una emisora local que “produce mucha indignación saber que en el territorio que uno gobierna suceden acontecimientos como este y uno no esté informado”.



El plan de contingencia que reportó Puerto Nuevo a la Anla incluía el cerramiento de la válvula y el aislamiento de la tubería, un plan de remediación de suelos y la realización de una investigación para determinar la causa que dio lugar a la fuga en la tubería - que es reciente- y el tamaño de la afectación. Además, la realización de monitoreos permanentes en tres piezómetros cercanos al sitio de la fuga para determinar la calidad del agua y si existe la posibilidad de afectación de suelos.



“Según los resultados del monitoreo e inspecciones realizadas continuamente, no se han visto afectados los ecosistemas o fuentes de agua, ni las comunidades cercanas al área del puerto. Puerto Nuevo ha asignado todos los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para la atención del evento, y ha reportado los avances a la Anla de las actividades realizadas conforme a lo establecido en el plan de contingencia y la normatividad ambiental”, informó Puerto Nuevo, a través de un comunicado.



La Anla realizó la visita con el acompañamiento de funcionarios de Corpamag para determinar la cantidad de combustible derramado y verificar que el plan de restauración propuesto por la empresa se esté cumpliendo a cabalidad.



SANTA MARTA