En enero iniciaría ejecución de doble calzada en El Rodadero

La ampliación de la carrera cuarta del balneario turístico de El Rodadero, entre las calles 11 y 25, un tramo de dos kilómetros que se construirá en doble calzada para descongestionar una de las vías más transitadas de la ciudad, está prevista iniciarse hacia finales de enero de 2018.



Para socializar este proyecto y llegar a acuerdos, funcionarios de la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía de Santa Marta se han reunido en cinco ocasiones. La más reciente fue el pasado lunes en el Hotel Zuana, de Santa Marta.

El gerente de proyectos del Departamento, Fabio Manjarrés, dijo que la Gobernación tiene disponibles 25.000 millones de pesos de recursos propios para financiar la construcción de la doble calzada en El Rodadero. “Es un gran arranque para solucionar el problema de movilidad del sector hotelero de El Rodadero porque es una vía a la que no se le mete ni un peso hace más de 60 años”, expresó.



Estos recursos, según Manjarrés, se van a invertir en la ampliación de la vía, la adquisición de siete predios, el mejoramiento de las redes de alcantarillado y la instalación de luminarias. El Distrito tendría que encargarse de recuperar el espacio público.



La ejecución de esta obra estará a cargo de la concesión Ruta del Sol II, del contratista Edgardo Navarro Vives, que está construyendo la doble calzada Ye de Ciénaga – Mamatoco, por lo que no se haría una licitación, sino que se le adicionarían los recursos a la concesión.



Por la vía principal de El Rodadero, según Manjarrés, transitan a diario cerca de 18.000 vehículos, que en temporada de vacaciones aumentan a cerca de 30.000. Con la construcción de la doble calzada se reducirían los tiempos de viaje de 18 a cuatro minutos y se mejoraría el urbanismo de este sector de la ciudad.



La alcaldesa encargada de Santa Marta, Jimena Abril, manifestó que en la última reunión le hicieron unas observaciones al proyecto relacionadas con la inclusión de obras complementarias, las cuales serán entregadas por escrito el próximo 3 de enero.



Las recomendaciones, según Abril, tienen que ver con la construcción de una ciclorruta, que el andén sea más ancho del que se proyecta construir y que las zonas peatonales sean acondicionadas para las personas con movilidad reducida. Además, que se defina cómo será el cruce peatonal en este sector.



“La Gobernación ha expresado que tiene los recursos para intervenir únicamente la vía, si bien consideramos muy importante la vía, sabemos que es un sector turístico donde no se pueden dejar de contemplar obras complementarias porque desde el cerro Ziruma viene un sendero peatonal que es utilizado bastante”, dijo Abril.



La próxima reunión está prevista para el 9 de enero, en la cual se espera que se defina el inicio de la ejecución del proyecto vial y cuál será la ruta para hacer las obras complementarias.



Manjarrés dijo que el tramo entre el cerro Ziruma y el barrio Manzanares aún no tiene diseños, pero que la idea es entregarlos en fase tres a la próxima administración para que continúen con la doble calzada en ese sector.



