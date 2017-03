Consulta popular en Cajamarca, clave para el futuro de la minería

En medio de una campaña tranquila en la zona urbana, pero agitada en las veredas y corregimientos, el municipio de Cajamarca, Tolima, está listo para votar este sábado la consulta popular minera que da la oportunidad a sus 20.000 habitantes de decidir si quieren o no explotación minera en su territorio.



El procedimiento reviste una marcada importancia toda vez que en este municipio la multinacional Anglogold Ashanti realiza desde hace 10 años labores de exploración en el proyecto La Colosa, ubicado en la vereda La Luisa, cerca del Alto de La Línea, donde los estudios estiman que existen 28 millones de onzas de oro diseminados.

Este ha sido un proceso donde hasta la pregunta ha generado debate. A mediados del diciembre del año pasado fue declarada inconstitucional por el Consejo de Estado, al considerar que “carecía de neutralidad y lesiona la libertad del votante”, por lo que la devolvió al Tribunal Administrativo del Tolima que, finalmente, la modificó y quedó así: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.



Tras analizar el caso, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Dejusticia, argumenta que el resultado debe ser vinculante porque, según ellos, la ley establece de forma clara que si la votación supera el umbral (un tercio del censo) la decisión que obtenga la mitad más uno de los votos válidos debe respetarse y materializarse. El censo electoral del municipio es de 16.312 ciudadanos aptos para sufragar.



“Si se cumple con esos requisitos, el Concejo está obligado a tomar las medidas que se requieren para hacer efectiva la decisión. Entonces, si el pueblo se manifiesta en contra de las actividades mineras, el Concejo (y en última instancia el alcalde) está obligado a tomar las medidas necesarias para prohibir la minería”, dice Dejusticia.



A diferencia de las elecciones atípicas para elegir alcalde, el pasado 12 de marzo, tras la muerte del titular, y que estuvieron llenas de publicidad, manifestaciones, denuncias y hasta de discusiones callejeras, en esta oportunidad las cosas han sido diferentes.

En la zona urbana ni siquiera ha habido reuniones ni concentraciones de los del No a la explotación minera ni de quienes invitan a la abstención. “La zona urbana está tranquila, pues la campaña de los dos bandos ha sido personalizada y le han dado prioridad al trabajo puerta a puerta”, aseguró el periodista Henry Pineda.

Donde sí ha habido movimiento es en las 45 veredas y en el corregimiento de Anaime, donde se escucha el perifoneo en vehículos y motos que suben y bajan por las carreteras de esta zona de la cordillera Central.



‘¿Qué prefiere para el futuro de sus hijos: agua u oro?’, dice una cuña emitida desde el altoparlante de una moto que recorre las calles de Anaime, mientras otra propaganda que se hace desde un vehículo invita a no salir a votar por tratarse de una “consulta con tinte político para beneficiar a unos pocos”.



“Con tanta mentira, engaño y desinformación, no sabe uno ni qué hacer en esta consulta”, señala un tendero de los alrededores del parque de Cajamarca y agrega: “Ojalá la jornada transcurra en calma y se respeten los resultados”.



Infografía sobre el proyecto mineto La Colosa

El alcalde de Cajamarca, Pedro Pablo Marín, asegura que están dadas todas las garantías para que el ejercicio electoral sea democrático y transparente. “Tengo respeto total por la decisión que tome cada ciudadano en los temas de minería. “Mi administración tiene respeto por los del No y por la abstención, cualquiera que sea el resultado de la consulta popular, en últimas obedece a la voluntad del pueblo de Cajamarca”, afirmó el mandatario.



En medio de todo este ambiente electoral también ha surgido denuncias relacionadas con el supuesto pago de 600.000 pesos a cambio de quedarse en la casa y no votar y del ofrecimiento de un viaje, con transporte y alimentación, al Milagroso de Buga, Valle, con la intención de “impedir que la gente vote”.



Estos hechos fueron puestos en conocimiento del comité de seguimiento electoral y de la Fiscalía por los promotores del No, según afirmó Cristian Martínez, delegado de la Misión de Observación Electoral (MOE), quien dice que “no se sabe de dónde provienen esos ofrecimientos”.



Ricardo Orozco, secretario del Interior del Tolima, considera que las denuncias se convierten en comentarios sin elementos materiales probatorios para investigar, una opinión que corroboró un ciudadano que señaló que “esta consulta ha sido más de chismes y rumores que de información con verdades sobre la realidad de la explotación minera”.



‘El ilegal no pide consulta’



El viceministro de Minas, Carlos Cante, llamó la atención porque una eventual decisión de no permitir la minería en Cajamarca afectará no solo al proyecto La Colosa, sino a todas las actividades que producen insumos para vías, viviendas y obras municipales.



¿Qué pasa si gana el No?



Hemos abogado por unas consultas informadas. Les hemos dicho a los políticos y líderes que no se trata de un proyecto de oro, sino absolutamente de todo. Si eso se llega a dar, hay que mirar cuánto les va a costar de ahí en adelante conseguir la arena, el ladrillo, la arcilla, el balastro y todo lo que requieren para sus vías y edificaciones.



Y el impacto económico... En fase exploratoria, un proyecto como el de Cajamarca puede emplear de 500 a 600 personas, algo que difícilmente se consigue en esos municipios. Y en fase producción, pueden ser 1.500 empleos formales.



¿El No acaba la minería?



En territorios donde hay probadas unas reservas de oro, la gente tiene que ser consciente de que le dicen no al formal, porque el ilegal y el criminal no piden permiso ni están esperando una consulta popular para ver si lo dejan entrar.



¿El resultado de la consulta es vinculante?



No hay claridad del efecto vinculante. Pero cuando hay una decisión política, las comunidades deben ser conscientes de que los inversionistas pueden avanzar jurídicamente, demandando, o dejando de invertir.



¿Los municipios que no quieren minería deben renunciar a las regalías?



Las regalías deben ser un beneficio para toda la Nación, pero es injusto que quienes reciben recursos les estén diciendo no a los proyectos. Los alcaldes deben decirles a sus ciudadanos que cuando hacen un polideportivo o un hospital estamos hablando de importantes rentas minero-energéticas que provienen de la minería formal.



FABIO ARENAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Ibagué