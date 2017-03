Más de 16.000 ciudadanos podrán votar en consulta minera de Cajamarca

24 de marzo 2017 , 10:12 a.m.

24 de marzo 2017 , 10:12 a.m.

Con un censo electoral de 16.312 ciudadanos aptos para votar, Cajamarca (Tolima) realiza este domingo la consulta popular minera, un mecanismo de participación en el que los ciudadanos decidirán si están de acuerdo o no con la ejecución de proyectos de tipo minero en su jurisdicción.

La pregunta en los tarjetones diseñados por la Registraduría dice: ¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?



Para que la consulta sea válida debe tener la participación de la tercera parte del censo electoral, o sea 5.438 ciudadanos, y para que gane el No a la explotación minera, se requiere la mitad más uno de los votos.

El procedimiento reviste de una marcada importancia toda vez que en este municipio de 20.000 habitantes, vecino de Ibagué, la multinacional Anglogold Ashanti realiza desde hace 10 años labores de exploración en el proyecto La Colosa, ubicado en la vereda La Luisa, muy cerca del Alto de La Línea, donde se infiere que existen 28 millones de onzas de oro.



César Bocanegra, delegado del Registrador Nacional del Estado Civil, confirmó la designación de 225 jurados que abrirán las votaciones a las 8 de la mañana para concluir a las 4 de la tarde. Dos horas después se conocerán los resultados.

Se debe respetar a los que voten No y tampoco atacar a los que voten Sí FACEBOOK

TWITTER

“Todo está listo para que los ciudadanos salgan a votar en 18 mesas, de las cuales 16 fueron instaladas en la zona urbana y dos más en el corregimiento Anaime y la vereda El Cajón”, señaló el registrador, y agregó que habrá sistema biométrico para evitar la suplantación de votantes.



Confirmó que se redujeron de 35 a 18 las mesas de votación, por lo cual se estima que la jornada tendrá 980 votantes por mesa. Cosa distinta sucedió en las elecciones atípicas de alcalde que se realizaron el 12 de marzo pasado, cuando la Registraduría mantuvo 35 mesas en el municipio y el total de votantes llegó a 9.600.

El ingeniero forestal Róbinson Mejía, representante de la campaña del No a la explotación minera, señaló que “ni a Cajamarca ni al Tolima los beneficiaría la explotación minera a gran escala que pretende realizar Anglogold”.



“Debemos votar No para que no haya explotación en La Colosa, zona de una riqueza ambiental enorme, donde nacen los ríos y quebradas que forman la cuenca del río Coello, afluente que surte los acueductos y la agricultura de Ibagué, Espinal y seis municipios más”, aseguró el líder ambiental, y agregó que “explotar oro en esas montañas es un acto de irresponsabilidad muy grande y de consecuencias nefastas impredecibles”.

La consulta se realizaría para decidir la continuidad de la actividad minera en esta región donde la multinacional Anglogold Ashanti adelanta labores de exploración en la zona de La Colosa. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En el otro bando están los ciudadanos que promocionan la abstención con la finalidad de que la consulta no obtenga los votos necesarios para que sea válida.



“En este tema de la mina ha habido muchas mentiras, mucho engaño y confusión, pues la verdad es que aún Cajamarca no tiene explotación de oro y lo que se diga en contra del proyecto de La Colosa es falso”, afirmó un ciudadano que omitió su identidad y también negó que exista retención de cédulas para disminuir las votaciones.

“Se debe respetar a los que voten No, y tampoco atacar a los que voten Sí ni a los que se abstengan de sufragar el domingo”, agregó el campesino.



La jornada será vigilada por unos 200 miembros de la Policía Nacional y soldados de la Sexta Brigada.



IBAGUÉ