Nueva pregunta de consulta popular minera saldrá de Alcaldía de Ibagué

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, retirará la pregunta de la consulta popular minera, la cual está en estudio de constitucionalidad en el Tribunal Administrativo del Tolima.

“Presenté una carta a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima para retirar la pregunta y que de esa manera se nos permita formular una nueva en la que quede claro qué clase de minería es la que no queremos aquí en nuestra ciudad”, aseguró el Alcalde



Con la nueva pregunta “quedará en claro el tipo de minería se busca frenar o impedir a través de la consulta popular minera”.

La concesión Girardot-Ibagué-Cajamarca vence el 2022 y la recibirá la IP Gica que hace la doble calzada. Foto: Archivo particular

Aclaró que apoya la actividad minera artesanal y afirmó que la Administración Municipal está en desacuerdo con la minería a cielo abierto que pueda contaminar las fuentes hídricas.



“Yo nunca he dicho que estamos en desacuerdo con la minería en términos generales”, dijo el Alcalde y agregó que “no estamos lesionando a los areneros” a los que la Alcaldía les entregó recientemente 250 carnés para que extraigan arena y balastro de las riberas del Río Combeima que bordea la ciudad.

No hay que olvidar que en enero pasado el Consejo de Estado tumbó la pregunta formulada por el Alcalde para realizar la consulta y la declaró inconstitucional al considerar que no era neutral ni garantizaba la libertad del elector “toda vez que induce a una respuesta lo que vulnera el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, en razón a que no cumple con los requisitos que la Corte Constitucional ha señalado”.



La nueva pregunta será presentada en los próximos días y, de ser aprobada, se convocaría nuevamente a los ciudadanos para que participen en la consulta popular minera.

El Alcalde Jaramillo también se refirió a las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que avalaron las consultas populares para decidir asuntos mineros en los municipios y afirmó que, desde el momento que la Alcaldía puso la pregunta a consideración del Concejo de Ibagué, “las más altas instancias judiciales del país han reconocido la legalidad de las consultas populares sobre minería”.



Hizo referencia a los artículos 311 y 313 de la Constitución Política que determinan la potestad de los municipios para decidir sobre asuntos del suelo y habló de la sentencia C-273 del Consejo de Estado que establece la legitimidad de las consultas populares para prohibir actividades mineras.

Aseguró que “Ibagué tiene vocación agropecuaria, no minera”, y agregó que la ciudad necesita el agua para mantener un acueducto que abastecerá a cerca de un millón de habitantes proyectados para los próximos 20 años.



