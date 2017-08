En Cúcuta construyen planta para generar energías con las basuras

En el relleno sanitario Guayabal, la empresa de aseo de Cúcuta construye una planta para la generación de energía eléctrica a partir del gas derivado de los residuos sólidos, que promete romper el esquema tradicional del manejo de basuras del país.

Este sistema revolucionario será una infraestructura sobre una extensión de hectárea y media, a un costado de este depósito de desechos que se ubica a las afueras de la ciudad, en el kilómetro 10 de la vía hacia el municipio Puerto Santander (Norte de Santander).



El proyecto se gestó con el propósito de recuperar el capital que esta compañía cucuteña había invertido en la venta de gas carbono, por medio de un régimen de bonos, creado por el Protocolo de Kyoto, con vigencia de 2005.

Como toda situación de crisis abre nuevos horizontes, Aseo Urbano de Cúcuta no se echó para atrás en su propósito de asumir el tema del efecto invernadero como fuente de ingresos, sino que se propuso una hazaña mayor: utilizar la infraestructura rezagada por estos giros imprevistos del mercado para someter las 851 toneladas diarias a un proceso de descomposición que produce energías limpias y amigables con el medioambiente.



“En primer lugar, este proyecto representa una contribución adicional de carácter ambiental, porque seguiremos reduciendo el indicador de gases de efecto de invernadero en una escala 23 veces menos. Segundo, tiene un efecto social positivo al producir una energía más barata y ambientalmente más limpia, que para su generación no consume recursos no renovables. Y tercero, es un ejercicio que busca expandirse a otro tipo de estudios como los líquidos y propone una etapa de experimentación que se podría replicar en todo el país”, aseguró Ángel Uriel García Torres, gerente regional de Aseo Urbano.Este novedoso mecanismo usa unos pozos de extracción de gas, a unos 28 metros bajo tierra aproximadamente, que retienen la emisión derivada de los residuos orgánicos y la transporta por unos tubos hasta una máquina que remueve del gas metano el ácido sulfúrico y otros componentes químicos.

No es sólo que se aprovechen los gases, sino también se pueda trabajar con la biomasa y pensar en un parque de investigación que estudie la energía eólica y solar n

Ya limpio, esta expresión simple de hidrocarburo se condensa con la presencia de oxígeno en una turbina, que genera 2 megavatios de electricidad, una capacidad para suministrar el servicio a 25.000 personas.Los técnicos de este relleno sanitario -que recibe los desechos de los demás municipios del área metropolitana de Cúcuta- aseguran que la infraestructura es capaz de absorber y procesar 1.000 metros cúbicos de gas por cada hora.

Centro de Investigación de Engerías Alternativas, a la vista

El proyecto de construir una planta de generación de energía a partir del biogás contempla un plazo de 18 meses, tiempo en que se concretarán los últimos detalles para fomentar en el mismo lugar un epicentro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, en alianza con la Universidad Francisco de Paula Santander.



“Nosotros nos hemos reunido con la empresa para pensar en formular un proyecto paralelo que se pueda implementar y que hemos denominado Centro de Investigación de Energías Alternativas. Entonces no es sólo que se aproveche los gases, sino también se pueda trabajar con la biomasa que llega al relleno sanitario, adicionalmente pensar en un parque de investigación que estudie la energía eólica y la energía solar”, explicó John Hermógenes Suárez Gélvez, decano de la facultad de Ciencias Agrarias y Ambiente de este establecimiento educativo.



