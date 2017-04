Constructora pirata, tras edificio colapsado en Cartagena

Luego del desplome del edificio Portal de Blas de Lezo II, ocurrido este jueves, en Cartagena, la Fiscalía comenzó una investigación interdisciplinaria y la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque.La tragedia dejaba anoche 10 muertos, 23 heridos, algunos de ellos con pronóstico reservado, y 4 desaparecidos. Las víctimas, en su mayoría, son obreros de la construcción que en el momento del colapso se encontraban trabajando.

Según las autoridades locales, los hermanos Quiroz (Mayra, Eduardo y Wilfran) son los constructores de la obra, que levantaban con una licencia falsa.

“No tenían permisos para construir, era una licencia chimba para engañar a la gente y a la ciudad”, señaló el alcalde Duque, quien prometió mano dura con los urbanizadores piratas.



“Los responsables de la construcción no cumplieron con los procedimientos de ley y no formaban parte de los afiliados a la Cámara Colombiana de la Construcción”, señaló la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez.



Los familiares de las víctimas piden que se investigue además a los curadores urbanos y a la alcaldesa local, responsables directos del control urbano.

“Este es el resultado de una cadena de corrupción donde mucha gente recibe plata, incluidos servidores públicos. Aquí se deben investigar a los curadores urbanos, la alcaldesa local y Planeación Distrital, todas las entidades responsables de los permisos y el control urbano”, denunció el edil Felipe Muñoz.



Según este líder, los hermanos Quiroz compran casas y solicitan permisos y licencias para levantar edificaciones de cuatro plantas, pero una vez arranca la obra no tienen ningún reparo en extenderse a edificios de 7 y 8 pisos, como el que colapsó en Blas de Lezo.

Investigaciones

Ante esto, el Alcalde deberá responder ante la Procuraduría por las irregularidades que al parecer se habrían registrado con la licencia para la construcción. Y, además, el mandatario deberá responder por la normatividad de la ciudad en cuanto a las edificaciones en esa zona, ya que se dice que la obra contaba con siete pisos cuando solo se le permitía llegar hasta cuatro.



Igualmente, la Fiscalía hace presencia en el lugar con un grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) –conformado por un ingeniero, un arquitecto y un topógrafo–.



La facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena realizará una valoración técnica de los materiales que se utilizaban en la construcción, del estado del suelo y de las posibles causas del desplome.

Heridos agradecen nueva oportunidad

Con 17 años de edad, Óscar Bracamontes volvió a nacer. Lo habían contratado como ayudante de construcción y llevaba una semana en el edificio Blas de Lezo II. En el momento de la tragedia, se encontraba en el cuarto piso. Hoy se recupera en la clínica de Barú.Magaly Madera, oriunda de Planeta Rica, Córdoba, perdió a su esposo, y aún espera, en medio de oraciones, a dos familiares que son buscados bajo los escombros y dos más se recuperan en el Hospital Universitario.

'Me estaba asfixiando': sobreviviente al desplome de edificio Dionisio García agradeció a los bomberos por rescatarlo tras el colapso de edificio en Cartagena. 'Me estaba asfixiando': sobreviviente al desplome de edificio

Luis Agresot, quien se desempeñaba como jefe de cuadrilla, fue el héroe de esta tragedia, pues a pesar de estar herido rescató a cuatro personas, y pese al sobrepeso, el hombre de 31 años se recupera en la clínica Blas de Lezo.



Julio Adrián Julio Sierra salvó su vida gracias a que pudo sacar un dedo por un orificio y fue visto por los rescatistas, que luego de muchos esfuerzos lograron sacarlo.



CARTAGENA Y BOGOTÁ