Constructora de Tierra Viva denuncia a críticos por supuesta injuria

Cerrado el capítulo del Concejo en el debate por la construcción de la Biociudadela Tierra Viva junto a la reserva forestal de Rioblanco (al nororiente de Manizales), se inicia con fuerza el de los tribunales.

La constructora de la urbanización, CFC, denunció a dos de los mayores críticos del proyecto por injuria. Se trata del director de la ONG Manizales en Común, Darío Arenas, y el concejal Carlos Mario Marín, del partido Alianza Verde. Ambos son columnistas, uno semanal y otro ocasional, del diario local ‘La Patria’.



Los dos, por separado, se ratificaron en sus pronunciamientos. Así, aunque el proceso exige que haya una audiencia de conciliación que ya fue citada, ninguno de los dos planea echarse para atrás en sus pronunciamientos.



“No voy a conciliar sobre un delito que nunca he cometido. Yo no he hecho acusaciones personales contra los constructores. Habrá que esperar a ver cuáles son sus pruebas”, respondió el cabildante, aunque aclaró que está fuera de la ciudad y, por eso, no ha podido estudiar bien las acusaciones que se le hacen.

Marín había denunciado una supuesta ‘puerta giratoria’ entre la constructora y entidades públicas relacionadas con las aprobaciones del plan parcial y otros documentos necesarios para el proyecto en cuestión.



Arenas, que también pertenece a la convergencia Todos Somos Rioblanco, escribió en un comunicado y en su columna del pasado jueves que todas sus afirmaciones en los textos denunciados por la firma tienen sustento.



En estos, hablaba de “maniobras para desmontar la protección” de la reserva, por parte de entidades públicas y privadas. También calificaba como “extraño” el avance de Tierra Viva “con el ímpetu y el respaldo oficial (...), teniendo en cuenta el inminente riesgo ambiental y social que implica”.



Para él, la denuncia en su contra es “un intento de acallar las voces críticas” al proyecto. Entre tanto, el concejal señaló que “no sé si tomarlo como una intimidación”.



Ambos coincidieron en pedir celeridad de la justicia en la acción popular que cursa en contra de la obra desde 2012 y una tutela que pide suspender sus trabajos (que empezaron en julio pasado), como medida preventiva mientras hay una decisión de fondo.

Declaración frente a la denuncia penal interpuesta por la Constructora Felipe Calderón.



Los directivos y voceros de CFC, que están en el Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena de Indias, anunciaron un comunicado para referirse a las denuncias que interpusieron contra Arenas y Marín. Este no se había publicado hasta la noche del jueves.



No obstante, el presidente de la compañía, Felipe Calderón, ya se había referido a la polémica en ocasiones anteriores. En julio pasado, el empresario aseguró que el debate ambiental se había vuelto "político".



Ese pronunciamiento fue posterior a la decisión de la comisión primera del Concejo de Manizales que eliminó la zona de expansión urbana de La Aurora creada en 2003 (donde está el proyecto) y le devolvió el uso de suelo rural, en el primer debate nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



Luego, en el segundo, la plenaria aprobó el proyecto de acuerdo con esa modificación entre otras. Finalmente, el pasado 2 de agosto, la norma entró en vigencia al ser sancionada por el alcalde de la ciudad, Octavio Cardona León.



No obstante, los trabajos en La Aurora pudieron comenzar y avanzan porque el proyecto obtuvo todas las licencias necesarias mientras estuvo vigente el antiguo POT. Manizales en Común anunció que buscará la derogatoria judicial de esos actos administrativos pero, según su director, todavía está estudiando cuál es "el recurso más idóneo" para lograrlo.



