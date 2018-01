Solo 3 de 16 edificios en riesgo en Cartagena tienen diseños previos

Solo tres de los 16 edificios que tienen orden de desalojo en Cartagena tuvieron diseños previos, pero ninguno cumplió estos. Uno fue diseñado para 5 pisos, pero edificaron 10; otro se diseñó para 8 pisos, pero fueron levantados 10.



Así lo sostuvo el viernes Arnoldo Berrocal, jefe del departamento de Estructuras de la facultad de Ingenierías de la Universidad de Cartagena, quien lideró el estudio contratado por la Alcaldía, el cual terminó con la orden de evacuación inmediata expedida el jueves por la Fiscalía General de la Nación.

“Nos contrataron para definir si las edificaciones son vulnerables o no. Y el resultado obtenido es que las 16 edificaciones son vulnerables a las cargas a las que están sometidas –explicó el ingeniero Berrocal–. En ningún momento el estudio de la universidad habló de colapso. Hemos hablado de vulnerabilidad. Y son vulnerables, por lo tanto, hay un riesgo”.



El funcionario les salió al paso a las críticas de las 108 familias que deben desalojar y que desmintieron la seriedad del estudio. “De los 16 edificios, solo tres tenían diseño: es decir que un ingeniero estructural estuvo atrás de la obra y soportó mediante su firma que sí hubo planos y cálculos previos a la construcción. La mayoría se construyó sin ningún tipo de diseño previo, ni ningún tipo de especificación para seguir. Y, por lo tanto, no hay ningún cumplimiento de ninguna norma”, dijo el ingeniero.



Tal y como ocurrió con el edificio en obra Portal de Blas de Lezo II, que se desplomó el 27 de abril del 2017 dejando 21 muertos y 23 heridos, una práctica común de los polémicos hermanos Quiroz, hoy con casa por cárcel, era diseñar pocos pisos pero edificar más, bajo el silencio de funcionarios públicos, como lo denunció el procurador Fernando Carrillo.



La mayoría de los edificios tampoco fueron levantados con materiales aptos. “Las cosas tienden a no caerse, pero algunas sí se caen, como pasó en Medellín, con el edificio Space, y como pasó acá con Portal de Blas de Lezo. La misión de nosotros es determinar si cumplen o no con las normas, yo no les puedo decir si se va a caer en uno, dos, tres años, o siete, nosotros no podemos determinar eso… solo Dios”, dijo.



Ante la pregunta de si hay una solución en ingeniería para las 16 construcciones cuestionadas, el ingeniero respondió: “En ingeniería todo se puede hacer e implementar medidas, pero a qué costo, porque si en un edificio hay que reforzar todas las vigas, las zapatas hasta llevarlo a cumplir la norma, que es lo mínimo que debe cumplir, no podría decir si es más costoso reforzarlo o volverlo a hacer nuevo”.



El ingeniero Berrocal explicó que fueron a todos los edificios y que primero hicieron un trabajo social con las familias que los habitaban y luego, un análisis de suelos para determinar la capacidad de estos.



“Hicimos un análisis de los materiales usados y del estado del arte donde averiguamos si hubo o no diseños o si hubo bitácoras de obra, que es el diario del proyecto, un libro que debe llevar la construcción, y encontramos que ninguna de las obras llevó dicha bitácora, la cual nos hubiera permitido ver una historia de los procedimientos”, señaló el ingeniero, quien recordó que los estudios se ejecutaron entre agosto y diciembre del año pasado.

Piden nuevo estudio

Pese a las explicaciones, los dueños de los apartamentos tienen dudas del estudio.

“No le creemos a la Universidad de Cartagena porque entregó un estudio de oficina, y hoy se jactan de decir que tienen expertos, pero en ninguna de las visitas a las edificaciones ejecutaron un estudio amplio y serio, lo que hicieron fue un análisis de oficina, a tal punto que en las socializaciones ponen en entredicho a los expertos que según ellos acudieron a realizar el estudio, que en realidad eran personas que no tenían conocimiento sobre estructuras ni edificaciones”, explicó Wilmar Ortiz, afectado del barrio Nuevo Bosque.



Agregó que la universidad subcontrató a una empresa de arquitectura e ingeniería, que envió a visitar los predios a un grupo de obreros venezolanos a los que les pagaron diariamente y a estudiantes de ingeniería civil. “Tenemos pruebas de esto. Por ejemplo, solicitamos matrículas profesionales, pero nunca las presentaron”, dijo.



Según él, los expertos de la Universidad de Cartagena nunca estuvieron en las edificaciones y tampoco habrían utilizado maquinaria idónea para la extracción de pruebas. “Vamos a solicitar a la universidad un nuevo estudio estructural que certifique el estado real de las edificaciones, y la Alcaldía tiene que responder porque no va a salir del bolsillo de las familias afectadas. Si el Distrito pudo pagar más de mil millones de pesos por este fiasco de convenio interadministrativo, tiene que asumir las falencias del mismo y pagar a un grupo de expertos que en realidad sea capaz de ejecutarlo”, exigió la abogada Paredes Hoyos.



Igualmente, la mayoría de las personas dueñas de los apartamentos afectados, que ayer llegaron a una audiencia programada con la Fiscalía para hablar sobre las medidas que se van a tomar, aseguraron que no tienen pensado evacuar hasta tanto el distrito no les garantice una vivienda digna y acorde con la calidad de vida que ellos con esfuerzo habían construido.



“Aquí estamos ante un pánico generalizado. Hay edificios de muy distintas especificaciones y deben ser analizados desde sus propias características. Hay algunos que estructuralmente están bien, otros mal, pero a todos les dieron un tratamiento general”, concluyó la abogada Paredes Hoyos en su defensa.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

cartagenajohgom@eltiempo.com