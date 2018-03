En Colombia pagamos nuestro desarrollo a cuotas

Es como si Colombia hubiera comprado el desarrollo a cuotas y cada una de estas señales recordara un retraso en los pagos.

Son muy pocas las carreteras de doble calzada que se han puesto en servicio completas. La tendencia es más bien esta: la de ir avanzando por pedacitos, mientras ‘vamos viendo’ qué pasa con el predio que no se pudo comprar, con el que requiere licencia ambiental o, simplemente, con la negociación de la adición porque la plata se acabó. Eso sí, cada uno de los tramos sirvió para una inauguración con toda la pompa del caso.



A la larga, para los conductores se ofrece una particular vivencia: la de decenas de emociones truncadas en un breve lapso, en apenas una decena de kilómetros: ‘qué bueno, comenzó la doble calzada ahora sí. Ah no, mentiras, acá se vuelve a acabar’.



Arrancamos ahora sí, pero no, ya no. Y quién sabe cuándo se podrá, más bien agradezca que algo se ha hecho. Esto a la larga tienen que producir un daño profundo en la siquis colectiva de la nación. Habrá quien desde la ciencia y con argumentos explique, por ejemplo, el desempeño de nuestros deportistas a la luz de nuestras intermitentes dobles calzadas.

FEDERICO ARANGO

Subeditor de Opinión

EL TIEMPO