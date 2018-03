Vallenatos consternados por eliminación del mural ‘Tierra de Dioses’

14 de marzo 2018 , 10:41 a.m.

14 de marzo 2018 , 10:41 a.m.

“Una ciudad que no preserva su arte ni valora a sus artistas está condenada a ser representada mediocremente por individuos ajenos a su idiosincrasia. El patrimonio cultural e iconográfico de una ciudad no se tapa con una capa de pintura”, afirmó en redes sociales Ángela Piedrahíta Betancourt, hija del artista plástico Germán Piedrahíta Rojas, tras enterarse que el mural ‘Tierra de Dioses’, elaborado por su padre, con la participación de otros artistas de la región, fue borrado por orden de la Alcaldía de Valledupar.

Desde 1995, la obra se exhibía públicamente en una de las paredes exteriores del Concejo de Valledupar, la cual adornaba el centro histórico de esta ciudad y reflejaba los mitos, leyendas, costumbres, etnias y diversidad cultural de los valduparenses.

Ese mural era mi patrimonio, pero uno que compartía con la ciudad entera y sus visitantes (...) Lo podrán borrar de las paredes, pero no de la memoria de la ciudad. FACEBOOK

TWITTER

“Recuerdo estar pequeña en la Plaza Alfonso López con mi mamá sufriendo al ver a mi papá trepado en el andamio y sin protección trazando las figuras que después estarían llenas de color. El collage fue una influencia grande en sus trabajos pictóricos y de ilustración. Ese mural era mi patrimonio, pero uno que compartía con la ciudad entera y sus visitantes. Que tristeza tan grande, que los dirigentes de Valledupar aún no entienden la diferencia entre valor y precio. Lo podrán borrar de las paredes, pero no de la memoria de la ciudad. No sería extraño, que gracias a la poca o nula gestión para mantener la memoria cultura y patrimonio de la ciudad, que en algunos años nadie sepa quien fue German Piedrahíta Rojas. Pero su legado seguirá a través de las muchas personas que educó y amó, e incluso aquellas con las que discutía”, contó Ángela.



Las manifestaciones de rechazo de los vallenatos se hicieron sentir y calificaron la iniciativa del gobierno local como “la consecuencia de una directriz autoritaria, un atentado al arte y a la memoria de la ciudad. Pienso que es una decisión unilateral y debieron pedirnos permiso a la comunidad”.

La respuesta de la Alcaldía

Los muros, originalmente hechos en adobe y reparados artesanalmente durante varios años, necesitaban una intervención FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la Alcaldía de Valledupar afirmó que la intervención se realizó a raíz de los diseños de remodelación de la tradicional Plaza Alfonso López, que contempla la reestructuración de las fachadas del palacio municipal, y además para preservar la integridad de quienes a diario visitan y permanecen en el lugar, ya que las paredes del edificio presentan un deterioro progresivo, lo cual generó el desplome de la pared en una ocasión anterior.



“Los muros, originalmente hechos en adobe y reparados artesanalmente durante varios años, necesitaban una intervención”, puntualizaron.



LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

Valledupar