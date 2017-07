‘Hay que hacer más invisibles las fronteras’: Consejo de Planeación

17 de julio 2017 , 05:45 a.m.

El presidente del Consejo Nacional de Planeación, Fredy Vega, se reunió con consejeros territoriales de Antioquia y el Eje Cafetero la semana pasada en un foro en Manizales.

En medio del evento, dialogó con EL TIEMPO sobre la importancia de la integración regional y los pasos que ha dado hacia ella esta parte del país.



“Cada región es una huella digital. Colombia ha tomado políticas muy estándar que no responden a la identidad de cada una. Estamos recogiendo el pensamiento de lo que la gente quiere en su territorio para encontrar consensos mínimos sobre lo que es vital y bueno para todos”, dijo.



¿Qué le recomienda a esta región en materia de integración?



Más que a recomendar, venimos a aprender. El mensaje es que hay que avanzar. Hay unas relaciones culturales e históricas que se han fisurado por intereses separatistas. Al Gran Antioquia le debilitaron su principal fuerza, que es su identidad única. El mejor negocio es integrarse.



¿Qué factores se deben tener en cuenta entonces? Acá, por ejemplo, estamos en pleno debate del nuevo POT de Manizales y ese ha sido un tema clave.



El modelo de crecimiento de la ciudad en Colombia es hacia la periferia, no densifica. Eso genera conurbación. La opción metropolitana de planificación ya existe y hay que ir por ella. Además, están los sistemas subregionales, departamentales, regionales. El país tiene que dar ese salto.

Así, la planeación empezará a darse de abajo hacia arriba y no como hoy, que se hace desde el centro y los municipios se acogen. Es un desafío grande para recuperar la confianza que hoy está fisurada, sobre todo en la periferia, con una apuesta de autonomía y descentralización.



¿Qué se necesita para dar ese salto?



Lo primero es voluntad política. Los alcaldes tienen que sentarse a la mesa, equiparada con una discusión técnica muy fuerte. Eso implica articular las secretarías de planeación con los consejos territoriales para buscar proyectos de interés común en los que estén dispuestos a concurrir.



¿En qué, por ejemplo?



Antioquia ya tiene Consejo Departamental de Planificación e instancias intermedias como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En Caldas, hay pasos de integración como la asociación de los municipios del Centro Sur, que es una subregión estratégica del departamento. El área metropolitana de Pereira anda y hay que fortalecerla más; tiene un proyecto de articulación muy importante con el norte del Valle del Cauca…



Y con Chinchiná (Caldas). Eso ha generado resistencia acá.



A propósito de eso, lo que no puede pasar es que esto tenga una mirada de celo. Las fronteras hay que ponerlas más invisibles y pensar en el día a día de esos territorios. Cartago está en el Valle pero su relación funcional es con Pereira. Uno no puede ir en contravía de esa realidad. Hay que ser intrépidos y aprovechar la oportunidad de construir un proyecto común de Nación, que sea la suma de los regionales.



