Día del Periodista, desde Tumaco y con toque de mujer

En un salón del municipio de Tumaco, en Nariño, Elías López, editor de The New York Times en Español, les pregunta a 12 mujeres víctimas y sobrevivientes del abuso sexual por lo que han aprendido del periodismo en el proyecto No es hora de callar. Sin titubear, Magnolia Carreño lo mira a los ojos y le dice: “que la ética no se improvisa nunca”.

Mensajes como este, expresado por una habitante de la vereda San Luis de Robles, no tardaron en convertirse en una lección para los reporteros que asistieron a la conmemoración del Día del Periodista el 9 de febrero en este municipio nariñense, evento convocado por el proyecto No es hora de callar y por la Fundación para la Libertad de Prensa – Flip.



Pero los mensajes emotivos no terminaron en este punto de la jornada. Durante el encuentro estas valientes mujeres compartieron espacio con el general Óscar Naranjo, vicepresidente de la República; Marcel Lebleu, embajador de Canadá en Colombia; Peter Tibber, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña; Pedro Vaca, director de la Flip y la periodista Jineth Bedoya, quien desde 2016 viene trabajando por la reconstrucción de la dignidad de estas sobrevivientes.

Es posible, imperativo ético y moral, avanzar para que no hayan más víctimas FACEBOOK

TWITTER

Estos hombres, que han sido de gran importancia para este proyecto, se unieron en un solo mensaje con estas tumaqueñas: el de la paz y el respeto por las mujeres. “Me produce una gran emoción estar en Tumaco, lanzando al mundo un mensaje sobre el sello de las mujeres en el periodismo”, expresó el general Naranjo, quien invitó a los periodistas a contar historias sobre el valor de las víctimas dentro de la transformación del país; relatos que permitan seguir construyendo una Colombia en paz. “Es posible, imperativo ético y moral, avanzar para que no hayan más víctimas y que el odio y el rencor sean reemplazados por el amor”, precisó.



Por su parte, los embajadores de Canadá y de Gran Bretaña destacaron la importancia de este proyecto que ha formado a más de 100 mujeres en Tumaco y que hoy recoge sus frutos en un grupo de 12 nuevas comunicadoras que ya pueden contar sus propias historias; el mismo grupo que ayer, frente a frente, y cara a cara, felicitó a sus colegas de los medios de comunicación.



“Es necesario que a través de estos proyectos logremos cambiar a las víctimas por líderes”, anotó Tibber. Mientras que Lebleu destacó la importancia de estos espacios de formación gracias a los cuales las mujeres lograron narrar su cotidianidad en videos, podcast y textos escritos y producidos por ellas mismas luego de un proceso que podría calificarse perfectamente como “periodismo terapéutico o sanador”.

El dolor y la dignidad pueden compartirse

Una serie de videos que narraron historias sencillas, no por eso simples, como la venta de un pescado o un kilo de camarón, la cotidianidad del hogar, el procesamiento del cacao o ese Tumaco bello y turístico por el que Paola Acevedo quiere ser reconocida, dieron paso a un íntimo encuentro entre mujeres.



Claudia Morales, periodista que recientemente confesó haber sido víctima de violencia sexual, hizo parte de esta conversación que comenzó con un abrazo colectivo que le regalaron las mujeres de Tumaco. Con rosas blancas y rojas le expresaron su solidaridad, le dijeron que respetaban su silencio y que le brindaban un apoyo incondicional, el de la comprensión de haber vivido una misma historia.

Claudia Morales recibe rosas blancas y rojas de las sobrevivientes de violencia sexual de Tumaco, una forma de expresarles su solidaridad. Foto: EL TIEMPO

Luego, Claudia compartió mesa con la presentadora Mabel Lara y la editora general del periódico El Colombiano, Margarita Barrero. Durante cerca de 45 minutos hablaron del papel de las mujeres en los medios de comunicación, de los avances del feminismo en el mundo, de los cubrimientos periodísticos en materia de género e incluso de los vacíos del sistema judicial colombiano en cuanto a la violencia contra la mujer.



“Cuando veo la imposibilidad de hacer justicia, yo, personalmente, me siento con miedo”, sentenció Claudia Morales.



Las tres reconocieron un cambio positivo. Mientras que Barrero realizó un recorrido por los caminos profesionales que han vivido las mujeres, Morales afirmó que “el hombre comienza a entender que las mujeres tienen un lugar”. No obstante, también hicieron llamados de atención frente a temas como la educación de los hombres, los vacíos del sistema judicial y las concepciones que como familias tenemos de conceptos como la feminidad y la masculinidad. Por último, propusieron un seguimiento constante a estos temas dentro de las agendas. “¿Esto es moda o es una revolución?”, insistió Lara para invitar a no dejar caer el debate.



La seguridad de las mujeres, la inclusión de temas de género dentro de las agendas y el acoso sexual al interior de las salas de redacción hacen parte de los desafíos que presentó la Flip en su Informe anual sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia durante 2017. En este documento la Flip documentó 310 ataques a la libertad de prensa, los cuales afectaron a 368 periodistas, un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior.



“Los guardianes de nuestras libertades terminan siendo los primeros censuradores”, afirma el informe que señala como principales responsables de la censura a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.



Frente a este declaraciones, entregadas por Pedro Vaca, el general Óscar Naranjo se comprometió a garantizar el ejercicio de los derechos de los periodistas.



La jornada de conmemoración finalizó con la entrega de un mural que el artista colombiano Vianey pintó en centro de Tumaco junto con las sobrevivientes de violencia sexual, un homenaje para seguir diciendo desde el periodismo que No es hora de callar.

PERLA TORO CASTAÑO

Enviada Especial Tumaco

En Twitter: @PerlaToro

petor@eltiempo.com