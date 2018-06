Representante Luz A. Moreno tendría ausencia obligada en el Congreso

Sin lugar en la Cámara de Representes y con inhabilidad para ocupar cargos públicos quedaría la representante a la Cámara por Caldas Luz Adriana Moreno Marmolejo, del partido de la U, quien desde 2017 enfrenta un proceso legal en el que se demandaba su investidura como congresista por inasistencia a las sesiones.

La sentencia sería la primera que se aplica por este motivo y le impediría continuar con su aspiración a la Gobernación de Caldas.



La Sala Plena del Consejo de Estado, después de dos recursos interpuestos por Moreno, ratificó que la Representante incurrió en una falta, ya que según la ley los congresistas no deben ausentarse, en un mismo periodo, de más de seis sesiones plenarias en las que se discutan proyectos de ley o mociones de censura.



Las pruebas presentadas a través de los informes de registro, asistencia, orden del día, votación, participación y permanencia de la sesión, demostrarían que la congresista no se presentó en las sesiones celebradas entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de 2015 y a las plenarias del 4, 11, 18 y 25 de agosto; 15 de septiembre y 6 de octubre de 2015.



El abogado demandante, Johann Patiño, aseguró que no tiene dificultades personales con Moreno y que esta decisión tiene como fundamento sentar un precedente sobre tema. “Fue una decisión con un fin democrático: que quienes nos representan cumplan su rol y asuman la responsabilidad que les corresponde. No es la primera vez que haciendo uso del derecho encausamos los poderes hacia donde corresponde”.



Patiño añadió que si bien, a Moreno solo le resta un mes en el Congreso, la decisión es un “hito histórico” porque es la primera vez que se aplica la causal de inasistencia.

Aclaró también que lo que le queda a la Representante frente a la sentencia es solo una acción de tutela que “no cambiaría el sentido del fallo, sino que dilataría la decisión final” aproximadamente 30 días, tiempo en que finalizaría su periodo.



Entre tanto, Moreno aseguró que espera terminar su periodo ya que considera que cumplió con responsabilidad su labor. “A los caldenses quiero decirles que he hecho la tarea con juicio, he faltado muy pocas veces y de irme, lo haré satisfecha con el trabajo hecho en el tema legislativo, de atención los alcaldes y gestión de recursos”.

