Hugo Aguilar reconoció que compró Porsche, pero que ya no es suyo

En una entrevista concedida al periódico 'El Frente', medio que circula en la ciudad de Bucaramanga, el exgobernador de Santander, el coronel retirado de la Policía Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, le salió al paso a la lluvia de críticas que suscitó la fotografía en la que se le ve conduciendo un Porsche convertible por la calles de esa capital, pese a que había asegurado que su capacidad económica era muy limitada para asumir el pago de 6.337 millones de pesos que le impuso la Corte Suprema de Justicia para reparar a las víctimas como parte de su condena por nexos con el paramilitarismo.

En la entrevista, la única que ha concedido Aguilar Naranjo tras la polémica que se produjo en torno a la imagen que se hizo pública el pasado mes de marzo en las redes sociales, el cuestionado exmandatario reconoció que el vehículo sí fue de su propiedad, pero que lo habría vendido el año pasado para pagar honorarios de abogados.

“Efectivamente yo compré ese vehículo en el año 2015, pero después me vi en aprietos para pagar los honorarios de abogados y lo vendí en el año 2016 a un ingeniero que tiene una empresa de seguros, que vende vehículos”, cita el medio local.

Sobre por qué lo estaba conduciendo cuando fue fotografiado, Aguilar Naranjo explicó que le estaba haciendo un favor a la persona que se lo compró.



“Hace poco vinieron de Bogotá, de la Compañía Porsche, para hacerle mantenimiento a los vehículos de personas y familias residentes en el conjunto residencial Ruitoque. ¿Qué pasó?, el ingeniero me llama y me dice: 'Coronel, usted tiene a nombre suyo la garantía de mantenimiento del Porsche que negociamos, van a venir a Ruitoque unos expertos que harán mantenimiento, '¿le puedo llevar el vehículo que usted me vendió para que me le hagan mantenimiento?' Yo le dije: claro que sí”, relató Aguilar.



El excoronel también señaló en la entrevista que se percató del momento en que la fotografía fue tomada, la cual según su versión, se capturó cuando este ya se dirigía a hacerle entrega del vehículo a su actual propietario.



“El vehículo fue mío, lo vendí e inclusive, cuando me pagaron un parte de la plata del vehículo, yo consigné 13 millones de pesos en el banco del BBVA. La Oficina de Restitución de Victimas, cuando vio dinero en la cuenta corriente me los retuvo y me los quitó”, dijo el exgobernador.



El condenado por sus nexos con paramilitares aseguró que está cumpliendo conforme a sus capacidades financieras con el acuerdo al que llegó con la Unidad de Víctimas para efectos de reparación, pagando un millón de pesos mensualmente y no 500.000 pesos, como se ha dicho.



“Eso fue lo que pasó y ha dado lugar a críticas perversas, porque insisten en ubicarme como un hombre adinerado (...). Le estoy cumpliendo a la oficina de Restitución de Victimas de acuerdo con mis capacidades financieras”, replicó el exgobernador.



Entre el 2003 y el 2007, Aguilar Naranjo ocupó el primer cargo administrativo del departamento de Santander con el cuestionado movimiento Convergencia Ciudadana. En el 2013, fue condenado a nueve años de prisión en medio del escándalo de la 'parapolítica', que reveló la incidencia de estos actores armados en la clase política del país.



